MSZ po rozmowach w Izraelu: Koniec z oskarżeniami

– Mam nadzieję, że zakończyliśmy emocjonalne, wzajemne oskarżenia, których byliśmy przez kilka ostatnich tygodni świadkami. Byliśmy świadkami uprzedzeń, braku wiedzy, braku szacunku w stosunku do Polski i polskiej historii – powiedział Bartosz Cichocki. Wiceminister spraw zagranicznych skomentował w ten sposób pierwsze spotkanie zespołów polskiego i izraelskiego, które rozmawiały o kontrowersjach wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Cichocki skomentował dwustronne rozmowy mówiąc, że „ten proces który się wczoraj rozpoczął zakończy pewien etap, a rozpocznie merytoryczną, dobrą szczerą, otwartą współpracę”.



– Wczoraj była okazja, by wyczerpująco odpowiedzieć na szczegółowe pytania o znaczenie poszczególnych terminów, o to, jak można wyobrazić sobie w praktyce działanie ustawy, ale też to spotkanie pozwoliło nam wczoraj w sposób konstruktywny i stanowczy zwrócić uwagę naszych izraelskich partnerów na niedopuszczalność wielu sformułowań, które padły – dodał wiceminister.



Cichocki powiedział, że sformułowania, które padły, świadczyły o „głębokim uprzedzeniu czy też agresji w stosunku do Polaków”, a także braku zrozumienia dla naszej wrażliwości oraz „dla traumy którą niesiemy z okresu II wojny światowej”.

