Ibrahimovic otworzył swoje centrum sportowe i... drzwi do reprezentacji

Szwedzki napastnik Manchester United Zlatan Ibrahimovic otworzył w Sztokholmie sfinansowane przez siebie centrum sportowe. Podczas spotkania z mediami powiedział, że jest zainteresowany grą w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji.

Padel Zenter, kompleks hal do gry w padla, czyli gry rakietowej z elementami tenisa i squasha, zostało zbudowane w sztokholmskiej dzielnicy Arsta i sfinansowane przez jedną z firm Ibrahimovica.



Mecz otwarcia piłkarz rozegrał w parze z gwiazdą tej dyscypliny, Miatiasem Diazem. Przeciwnikami byli: legendarny hokeista, dwukrotny mistrz olimpijski Peter Forsnberg i były napastnik m.in. Barcelony, Celtiku Glasgow i Manchesteru United oraz kolega Ibrahimovica z reprezentacji Henrik Larsson. Sędzią spotkania był pomocnik MU Paul Pogba.



– Jestem gotowy do gry w reprezentacji, lecz poczekam, aż będę czuł, że jestem w stanie coś dać tej drużynie, a nie tylko z nią pojechać na mundial – wyjawił Ibrahimovic.

źródło: pap

Znakomity piłkarz podkreślił, że po długich przemyśleniach drzwi do kadry, z której zrezygnował po mistrzostwach Europy 2016 r., „właśnie się otworzyły”.Piłkarz w dalszym ciągu nie doszedł do formy po kontuzji kolana w kwietniu. – Trenuję już regularnie z drużyną, a do Sztokholmu wysłał mnie sam Jose Mourinho, aby mnie sprawdzić – dodał Ibrahimovic, który w latach 2001-16 rozegrał 116 meczów w reprezentacji Szwecji; strzelił 62 bramki.