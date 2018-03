„Inka 1946”. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych we Francji

W Paryżu głównym punktem obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych była projekcja spektaklu teatralnego „Inka 1946” o przemocy komunistów wobec patriotycznego podziemia. Spotkanie zorganizowała Ambasada RP w stolicy Francji i tamtejszy Instytutem Polskim.

Widzowie zebrani w Pałacu Monako, w którym mieści się polska ambasada, obejrzeli zapis spektaklu Teatru Telewizji "Inka 1946", wyreżyserowanego 12 lat temu przez Natalię Koryncką-Gruz. Wcześniej dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu Anna Biłos opisała warunki, jakie panowały w czasach prześladowań patriotycznego podziemia przez komunistów.



Na widowni zasiedli przedstawiciele paryskiej Polonii i Francuzi. Było sporo młodzieży. Po projekcji zapadła długa cisza, przerwana dopiero, gdy widzowie podnieśli się, by odśpiewać hymn narodowy.



Ambasador Polski we Francji Tomasz Młynarski powiedział Polskiemu Radiu, że projekcja była związana z Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ale jest też pierwszym wydarzeniem, jakie polska placówka dyplomatyczna zaplanowała w ramach obchodów 100-lecia niepodległości. Przewidziana jest także projekcja filmu o rotmistrzu Pileckim. Inne imprezy planowane są na maj oraz na październik-listopad , kiedy to w Paryżu wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

