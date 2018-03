„W wojsku nie może być ludzi związanych z systemem komunistycznym”

Jeżeli Wojsko Polskie ma być naprawdę wojskiem polskim, to musi być wojskiem, w którym nie będzie ludzi związanych z systemem komunistycznym – powiedział Antoni Macierewicz. Podkreślił, że tzw. ustawa degradacyjna nie może ograniczyć się do najbardziej znanych osób.

Były minister obrony narodowej w cotygodniowym felietonie „Głos Polski” w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, w związku z obchodzonym Dniem Żołnierzy Wyklętych podkreślił, że obowiązkiem jest wcielanie w życie ich ideałów i wartości, budowanie Polski, jaka wynikała z ich marzeń i dążeń.



– Trzeba się dzisiaj pochylić nad polityką, jaką prowadzimy w aspekcie utrzymania niepodległości Polski. Musimy zastanowić się, które z naszych działań i czyje z działań służą niepodległości Polski, a które im nie służą. To nasz najważniejszy obowiązek wobec żołnierzy niezłomnych. Dobrze się dzieje, że wracają na sztandary wojskowe i wracają - mam nadzieję, prędzej czy później - do kart historii. Ale oni nie potrzebują tylko odświętnych przemówień, ich pamięć potrzebuje obecności tego, za co walczyli, po co walczyli i dlaczego poświęcali swoje życie w naszej codziennej rzeczywistości – wskazał wiceprezes PiS.



Macierewicz zastanawia się, jaki będzie kształt ustawy, która zobowiązuje władze państwowe do odsunięcia i zdegradowania ludzi, którzy nosili polskie mundury i tytuły oficerskie, a którzy na nie nigdy nie zasłużyli.

– Trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście można pozostawić ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili walce przeciwko Polsce, przeciwko Polakom, którzy cały swój wysiłek skierowali na zniszczenie samej idei polskości – czy można im pozostawić tytuły oficerskie, generalskie? Czy rzeczywiście jest tak, że można to ograniczyć do nielicznego grona tych najbardziej znanych? To dobrze, że pan Kiszczak czy Jaruzelski - jak mówiłem przed rokiem - nigdy już nie będą mogli być przywoływani jako generałowie polscy. Tak powinno być, bo nie byli generałami polskimi – mówił były minister.

Macierewicz dodał, że „nie można jednak pozostać tylko przy symbolicznym rozwiązaniu tej sprawy”. – Jeżeli Wojsko Polskie ma być naprawdę wojskiem polskim, musi być wojskiem, w którym nie będzie ludzi związanych z systemem komunistycznym. Musimy się wreszcie pozbyć tego bagażu, który wciąż nad nami dominuje i który wciąż deprawuje kształt polskiego życia codziennego. To jest także nasz obowiązek – podkreślił.



Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy degradacyjnej - nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który przewiduje możliwość pozbawiania stopni wojskowych - również pośmiertnie - żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON, KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.