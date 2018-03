Nie żyje dziewczynka, pod którą załamał się lód

Nie żyje ośmioletnia dziewczynka, pod którą załamał się lód. Do tragedii doszło w słupskim parku Klasztorne Stawy. Mimo reanimacji dziecka nie udało się uratować. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Ośmiolatka w Klasztornych Stawach miała spędzać czas późnym popołudniem z psem i z kilkorgiem dzieci. To one zawiadomiły dorosłych o tym, że pod dziewczynką załamał się lód i wpadła do wody.



– Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować dziewczynki – wyjaśnił rzecznik KM PSP w Słupsku st. kpt. Tomasz Ponczkowski.



W akcji ratowniczej brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Gdy dziewczynkę udało się wydostać ze stawu, była nieprzytomna. Czynności medyczne podjęte już przez zespół ratownictwa nie przyniosły rezultatu. Nie udało się przywrócić akcji serca.

W tej sprawie wszczęto śledztwo, które ma ustalić, jak długo ośmiolatka była pod wodą i w jakich okolicznościach doszło do wypadku.