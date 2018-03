„Jerusalem Post” oskarża Armię Andersa o antysemityzm. Córka generała odpowiada

„Jako córka generała Władysława Andersa z ogromnym oburzeniem i smutkiem przyjęłam wiadomość o artykule prasowym opublikowanym w »Jerusalem Post«, w którym opisano »dokument« wskazujący rzekomo antysemityzm panujący w Armii mojego Ojca” – pisze na łamach wp.pl senator Anna Maria Anders. To jej odpowiedź na artykuł izraelskiego dziennika, który twierdzi, że w armii dowodzonej przez gen. Andersa panował antysemityzm.

„Jerusalem Post” w artykule pt. „Dokumenty USA z 1946 r. ujawniają, że Polacy traktowali Żydów tak samo jak Niemcy” – cytuje raport stworzony przez amerykańskich dyplomatów Departamentu Stanu w połowie 1946 r., a którego kopię dziennikarze izraelskiego dziennika mieli zobaczyć w Centrum Szymona Wiesenthala.



Dokument ma przedstawiać panujący w powojennej Polsce antysemityzm, którego źródła miały sięgać IIRP. Jak pisze „Jerusalem Post”, autorzy raportu „nie mieli wątpliwości, że obecne przejawy antysemityzmu są kontynuacją działań grup prawicowych sprzed 1939 r.”.



Artykuł zwraca też uwagę na antysemityzm, który miał rzekomo panować w Armii Andersa. „Antysemityzm w Armii gen. Władysława Andersa osiągnął taki poziom, że żydowscy żołnierze czuli się przymuszeni do opuszczenia jej szeregów i przyłączenia się do innych sił alianckich” – piszą izraelscy dziennikarze, cytując raport.



Z takim przedstawieniem sprawy zdecydowanie nie zgadza się córka polskiego bohatera senator Anna Maria Anders.



„Warto przypomnieć, że pochodzenie żydowskie miało około 3 000 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Zostali uratowani z »nieludzkiej ziemi«. Pozostanie w ZSRR dla większości z nich oznaczałoby pewną śmierć” – pisze senator.

Córka generała odpiera też zarzuty, że antysemityzm w szeregach II Korpusu Polskiego zmuszał żołnierzy pochodzenia żydowskiego do dezercji. Jak pisze w artykule na wp.pl: „dezerterowali z Armii, za cichą zgodą mojego Ojca i bez jakichkolwiek konsekwencji. Zakładali Państwo Izrael. Budowali fundament armii Izraela. Warto wskazać, że w armii generała Andersa był m.in. Menachem Begin, późniejszy izraelski Premier”.



Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego wspomina również, że w dzieciństwie jej rodzinny dom był często odwiedzany przez „ogromną ilość żydowskich przyjaciół moich rodziców”. Podkreśla również, że w młodości nigdy nie spotkała się z najmniejszymi przejawami antysemityzmu.



Według senator Anders artykuł „Jerusalem Post” nie trzyma się standardów rzetelnego dziennikarstwa i jest próbą zaogniania sporu polsko-żydowskiego. „Artykuł prasowy z Jerusalem Post mówi o jakimś dokumencie ale w żaden sposób nie zostaje on ujawniony. Nie ma choćby jego fotografii. Także proponowana narracja nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem, w tym w szczególności dziennikarstwem, które dotyka trudnych kwestii historycznych” – pisze.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wp.pl

„Przykre, że w obecnej, wymagającej dialogu sytuacji między Polską, a Izraelem pojawiają się dziennikarze, którzy w podobny, nieprawdziwy sposób próbują podgrzewać konflikt” – konkluduje senator.