„Wciąż walczę. Wiem, że im się to nie podoba, ale wcale mnie to nie obchodzi”

– Wciąż walczę. Wiem, że im się to nie podoba, że chodzimy na nasze uroczystości – w mundurach, z biało-czerwonymi opaskami. Ale mnie to wcale nie obchodzi. To jest przedwieczny wróg, a my robimy swoje – tak o swojej działalności opowiadała w programie „ O co chodzi” płk Weronika Sebastianowicz, ps. „Różyczka” – żołnierz Armii Krajowej, ofiara represji stalinowskich, sybiraczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.