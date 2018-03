„Wciąż walczę. Wiem, że im się to nie podoba, ale wcale mnie to nie obchodzi”

– Wciąż walczę. Wiem, że im się to nie podoba, że chodzimy na nasze uroczystości – w mundurach, z biało-czerwonymi opaskami. Ale mnie to wcale nie obchodzi. To jest przedwieczny wróg, a my robimy swoje – tak o swojej działalności opowiadała w programie „ O co chodzi” płk Weronika Sebastianowicz, ps. „Różyczka” – żołnierz Armii Krajowej, ofiara represji stalinowskich, sybiraczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

Płk Weronika Sebastianowicz, ps. „Różyczka” była żołnierzem Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczyła w narodowym powstaniu antykomunistycznym w latach 1944–63. Jest ofiarą represji stalinowskich, sybiraczka. Teraz przewodniczy Stowarzyszeniu Żołnierzy AK na Białorusi. W TVP Info opowiadała o tym, jak przystąpiła do konspiracji niepodległościowej jako 13-letnia dziewczynka. Jak wyjaśniła, takie miała „wzorce w domu”.



Przedwieczny wróg



– Wciąż walczę – wyznała płk Sebastianowicz w TVP Info. – Wiem, że im się to nie podoba, że chodzimy na nasze uroczystości – w mundurach, z opaskami biało-czerwonymi; to im się nie podoba. Ale mnie to wcale nie obchodzi. To jest przedwieczny wróg, a my robimy swoje – objeżdżamy cmentarze, szukamy poległych, wykonujemy renowacje. Nie zważamy na prześladowanie.

Pułkownik wyznała, że wciąż jest obserwowana przez służby. Opowiedziała, jak zagadnęła raz obserwującego ją na cmentarzu funkcjonariusza. – Pytam go: a u pana kto tu pochowany? I on zawrócił – powiedziała.– Dziękuję teraz Polsce, naszemu rządowi, prezydentowi, że mamy wielki zaszczyt, wielką powagę, że przyjeżdżamy tu i czujemy się, jak ludzie, jak Polacy – powiedziała płk Weronika Sebastianowicz.