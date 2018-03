„Jesteśmy dziś na Rakowieckiej, by przywrócić im sprawiedliwość”

„Jesteśmy dziś na Rakowieckiej, by oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia, ale też by przywrócić im sprawiedliwość, by przywrócić różnicę między dobrem a złem” – napisał w liście do uczestników obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL poseł PiS Andrzej Melak odczytał list, który prezes tej partii Jarosław Kaczyński skierował do uczestników obchodów.



„Dziś tu, na Rakowieckiej, stoimy nie tylko po to, aby oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia i kultywować pamięć o nich, ale także w tym celu, by przywrócić im sprawiedliwość, by przywrócić znaczenie słowom, by przywrócić różnicę między dobrem a złem” – napisał prezes PiS.



Kaczyński dodał, że przyznanie Żołnierzom Wyklętym należnego im miejsca w panteonie narodowych bohaterów jest elementem większej całości, jaką są zmagania Polski o prawdę historyczną o II wojnie światowej i o jej następstwach.



Zmagania o prawdę historyczną



„O prawdę o 1 i 17 września (1939 r.), o prawdę o zbrodniach obu okupantów, w tym o niemieckich obozach zagłady oraz łagrach, o prawdę o polskim państwie podziemnym i naszej walce z najeźdźcami, wreszcie i o tym, że II wojna światowa nie zakończyła się naszym zwycięstwem, nie zakończyła się odzyskaniem upragnionej wolności” – wskazywał prezes PiS.



„Tę całą prawdę jesteśmy winni tym wszystkim, którzy walczyli, cierpieli i ginęli za Polskę, którzy uczyli nas swoimi biografiami wierności podstawowym wartościom” – zaznaczył.

źródło: pap

„Weteranom walk o wolność Polski nisko się kłaniam, dziękując wam za tę pełną pięknych wzorów służbę Panu Bogu, honorowi i ojczyźnie. Życzę Polsce oraz nam wszystkim, byśmy jak najdłużej mogli przeżywać zaszczyt i radość obcowania z wami, czcigodni weterani” – napisał Jarosław Kaczyński.