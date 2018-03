„Dziękujemy za wolną Polskę”. Prezydent RP do Żołnierzy Niezłomnych

– To chyba najstraszniejsze w naszym kraju miejsce walki do końca o niepodległą Rzeczpospolitą – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zorganizowanych z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.



Przemówienie rozpoczął od wyrazów wdzięczności wobec bohaterów. – Dziękujemy za wolną Polskę, w tym chyba najstraszniejszym w naszym kraju miejscu walki do końca o niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą, w miejscu, gdzie ludzie wierni złożonej żołnierskiej przysiędze i swoim przekonaniom do końca nie zgadzali się z tym, że zachodni alianci sprzedali nas, sprzedali Polskę – mówił prezydent.



Zaznaczył, że Żołnierze Wyklęci nie zgodzili się na postanowienia Jałty, Teheranu i Poczdamu, na oddanie nas pod władanie sowieckiego imperium.

źródło: TVP Info, PAP

Prezydent podkreślił, że „musimy młodym pokazywać, jaka jest wartość wolnej Polski i co to znaczy, kiedy się Polskę traci”. – To jest nasze wielkie zadanie – dodał.