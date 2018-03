Włoska prokuratura ostrzegała przed działaniem 'ndranghety na Slowacji

Prokuratura do walki z mafią we włoskiej Kalabrii ujawniła, że apelowała do organów policji międzynarodowej i słowackiej o monitowanie aktywności grupy aresztowanych w czwartek Kalabryjczyków, którzy mogą mieć związek z zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka.