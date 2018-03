Włoska prokuratura ostrzegała przed działaniem 'ndranghety na Slowacji

Prokuratura do walki z mafią we włoskiej Kalabrii ujawniła, że apelowała do organów policji międzynarodowej i słowackiej o monitowanie aktywności grupy aresztowanych w czwartek Kalabryjczyków, którzy mogą mieć związek z zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka.

Słowacka policja zatrzymała ok. 10 osób, obywateli Włoch, podejrzewanych przez zamordowanego w zeszłym tygodniu dziennikarza śledczego o korupcję i kontakty z mafią. Operacja „dotyczyła osób, o których wielokrotnie wspominano w mediach, w tym w ostatnim artykule Jana Kuciaka” – wyjaśnił szef policji Tibor Gaszpar. Jak dodał, „można mówić o włoskim wątku” śledztwa.



Według słowackich mediów jednym z zatrzymanych jest przedsiębiorca z Kalabrii Antonino Vadala, który prowadził interesy z co najmniej dwoma urzędnikami z otoczenia słowackiego premiera Roberta Fico. Urzędnicy ci zrezygnowali ze stanowisk.



Włosi ostrzegali



Na wiadomość o aresztowaniach na Słowacji zareagowała prokuratura do walki z mafią w mieście Reggio di Calabria, która ujawniła, że już „od dłuższego czasu” zwracała uwagę policji w tym kraju i międzynarodowym organom na potrzebę przyjrzenia się działalności grupie Kalabryjczyków.



Prokurator Gaetano Paci powiedział agencji ANSA, że podejrzenia włoskiego wymiaru sprawiedliwości wywołały podróże aresztowanych, z których wszyscy należeli do dwóch klanów kalabryjskiej mafii, 'ndranghety. Zauważono ich dużą aktywność ekonomiczną i biznesową na Słowacji w takich sektorach, jak energia alternatywna, rolnictwo i zootechnika.



Włoski prokurator stwierdził, że z informacji napływających ze Słowacji wynika, że zastosowano tam typowy dla 'ndranghety sposób działania, polegający na zawarciu relacji z przedstawicielami lokalnej administracji i polityki.



– Stwierdziliśmy to już wcześniej w czasie śledztw prowadzonych na północy Europy, a teraz pojawia się potwierdzenie ekspansji 'ndranghety i jej korupcyjnych metod na europejski wschód, gdzie nie ma narzędzi legislacyjnych i takich praktyk, jakie mamy we Włoszech, do skutecznej walki z mafią – ocenił prokurator z Kalabrii.



Brutalne morderstwo



Pracujący dla portalu internetowego Aktuality.sk 27-letni Kuciak został w zeszłym tygodniu zastrzelony wraz ze swą partnerką Martiną Kusznirovą w ich domu w miejscowości Velka Macza, na południowym zachodzie Słowacji. Za najbardziej prawdopodobny motyw tej zbrodni policja uznaje zawodową działalność dziennikarza.



W środę portal Aktuality.sk opublikował ostatni niedokończony artykuł Kuciaka, który opisuje działalność włoskich organizacji przestępczych na terenie Słowacji oraz obecność osób bliskich kalabryjskiej mafii w otoczeniu premiera Fico.



Za pomoc w wykryciu sprawców zabójstwa, dokonanego między 22 i 25 lutego, słowacki rząd ustanowił nagrodę w wysokości miliona euro.

źródło: pap

Kalabryjska 'ndrangheta uważana jest za najpotężniejszą i najgroźniejszą włoską mafię. Ogromny majątek, jakim dysponuje, to rezultat kontrolowania przez nią niemal całego procederu przemytu twardych narkotyków do Włoch.