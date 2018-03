Gazprom odmawia Ukrainie dostarczania gazu

Wiceprezes Gazpromu Aleksander Miedwiediew oświadczył, że rosyjski koncern od 1 marca nie dostarcza gazu Ukrainie z powodu braku dodatkowego porozumienia. Ukraiński Naftohaz zarzucił Rosjanom złamanie kontraktu i zapowiada, że będzie ubiegał się o odszkodowanie.

Ukraiński państwowy koncern gazowy Naftohaz jest zaskoczony decyzją Gazpromu. Oświadczył, że przelał rosyjskiej firmie odpowiednią przedpłatę, zgodną z wystawioną przez Gazprom fakturą i z wyrokiem trybunału arbitrażowego w Sztokholmie.



– Odmawiając dostarczenia gazu, Gazprom uniemożliwia Naftohazowi wypełnienie postanowień wyroku arbitrażu, wskazującego na konieczność zakupu pewnej minimalnej kontraktowej ilości – oświadczył prezes Naftogazu Andrij Kobolew.



W komunikacie Naftohaz ogłosił też, że odmowę traktuje, jako złamanie zapisów kontraktowych i wystąpi do Gazpromu o odszkodowanie za poniesione straty. Naftohaz zwrócił się do europejskich partnerów o wyciągnięcie własnych wniosków z sytuacji, w której kontrahent wystawia fakturę, otrzymuje płatność, a następnie odmawia dostarczenia gazu – napisano.



– W świetle tego arbitralnego zachowania, wzywamy naszych europejskich partnerów do rozważenia, czy jest zasadnym pozwolić takiemu posiadającemu już silną pozycję rynkową kontrahentowi, jeszcze ją umocnić poprzez budowę gazociągu Nord Stream 2 – stwierdził Kobolew. Jak dodał prezes Naftohazu, w ciągu ostatnich czterech lat zakupów gazu na Zachodzie jego firma nie spotkała się z sytuacją, w której europejski dostawca nie dostarczyłby gazu, za który otrzymał przedpłatę.



Zwrot przedpłaty



Tymczasem wiceprezes Gazpromu Aleksander Miedwiediew powiedział w Moskwie dziennikarzom, że rosyjska firma zwróciła Ukraińcom kwotę przedpłaty i nie dostarczy gazu, ponieważ strony nie doszły do porozumienia w sprawie dodatkowych zapisów do obecnego kontraktu gazowego. – Jak dotąd dodatkowe porozumienie do kontraktu z Naftohazem nie zostało przyjęte, a jest ono obowiązkowym warunkiem rozpoczęcia dostaw – oświadczył Miedwiediew.

W grudniu 2017 r. trybunał arbitrażowy w Sztokholmie rozstrzygnął spór między Naftohazem a Gazpromem, który domagał się pieniędzy wynikających z kontraktowej klauzuli „take or pay” za lata 2009-17. Według Naftohazu arbitraż te roszczenia odrzucił w całości, dziesięciokrotnie zmniejszył minimalną ilość obowiązkowych dostaw, a zapisy kontraktowe nakazał przystosować do standardów rynkowych.



2 mld dolarów długu



Ukraińska firma utrzymuje też, że zgodnie z werdyktem nie musi płacić Rosjanom za gaz dostarczany na tereny pod kontrolą separatystów w Donbasie. Z kolei Gazprom informował w grudniu, że sąd w Sztokholmie zobowiązał Naftohaz do wypłacenia rosyjskiemu koncernowi 2 mld dolarów zadłużenia za dostawy gazu i zobowiązał ukraińską spółkę do odbierania od nowego roku 5 mld metrów sześciennych tego surowca rocznie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W środę Naftohaz poinformował, że w innym sporze przed arbitrażem w Sztokholmie – o tranzyt gazu, trybunał przyznał Ukraińcom 4,63 mld USD za to, że Gazprom nie dostarczył uzgodnionej ilości gazu. Ukraińska spółka ogłosiła też, że biorąc pod uwagę pierwsze orzeczenie, stwierdzające, że Naftohaz ma spłacić zadłużenie wobec Gazpromu, to ostatecznie od Rosjan należy się jej 2,56 mld dol.