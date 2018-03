Zatruli się czadem w markecie. Dziewięć osób trafiło do szpitala

23 strażaków wzięło udział w akcji ratowniczej w pasażu handlowym w Brzegu. Ewakuowano 19 osób, a 10 z nich z objawami podtrucia czadem trafiło do szpitala. – Źródłem zatrucia okazała się maszyna nieprawidłowo wykorzystywana do remontu – mówi portalowi tvp.info starszy aspirant Piotr Skarżyński z Komendy Powiatowej PSP w Brzegu.

Informację o niebezpieczeństwie strażacy dostali tuż przed 10. Chwilę przed otwarciem centrum handlowego przy ulicy Łokietka w Brzegu włączyły się czujki pożarowe.



Do akcji ruszyło 9 zastępów, w sumie 23 strażaków. Na miejscu odkryli silne zadymienie w części pomieszczeń. Ewakuowano 19 osób.



Szybko okazało się, że źródłem zapylenia i zadymienia był remont prowadzony w pasażu. Część z ewakuowanych osób zaczęła skarżyć się na złe samopoczucie, wymioty i inne objawy charakterystyczne dla zatrucia tlenkiem węgla.

źródło: tvp.info

Starszy aspirant Piotr Skarżyński z Komendy Powiatowej PSP w Brzegu wyjaśnił, że do zatrucia przyczyniła się nieprawidłowo użytkowana maszyna spalinowa do cięcia betonu. Nie powinna być wykorzystywana w zamkniętych pomieszczeniach – wyjaśnił.Ostatecznie do szpitala z objawami podtrucia czadem trafiło 10 osób. Po przewietrzeniu pomieszczeń centrum handlowe zostało otwarte.