Premier przed Panteonem Żołnierzy Wyklętych: musimy z mozołem walczyć o prawdę i pamięć

– Musimy z mozołem walczyć o prawdę, o pamięć, i ziarno tej prawdy i pamięci z przeszłości wyda na pewno stukrotny owoc w dzisiejszej rzeczywistości – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości przy Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W czwartek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który ma przypominać o bohaterach polskiego podziemia antykomunistycznego z lat 1944–63. Z tej okazji szef rządu złożył kwiaty przy Panteonie – Mauzoleum Wyklętych–Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.



– Tamte dzieje, tamte czasy rzuciły ziarno wolności, które przetrwało straszne czasy. Rozpacz i smutek po tamtych braciach i siostrach miesza się dzisiaj ze spóźnionym poczuciem o odbudowywanej sprawiedliwości. Choćby ten akt spóźnionej sprawiedliwości, który dzisiaj przyjęliśmy rano na posiedzeniu Rady Ministrów (projekt ustawy degradacyjnej – PAP) (...) Taka jest ta nasza rzeczywistość, że musimy z mozołem walczyć o prawdę, o pamięć, i ziarno tej prawdy i pamięci z przeszłości wyda na pewno stukrotny owoc w dzisiejszej naszej rzeczywistości –powiedział Morawiecki.



Premier odniósł się do słów odczytanego wcześniej wiersza Zbigniewa Herberta „Przesłanie Pana Cogito”, w którym poeta pisał: „nagrodzą cię tym, co mają pod ręką – chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku”.



– W tym miejscu miał być ten „śmietnik historii”. „Łączka” miała być takim „śmietnikiem historii”, gdzie w zapomnieniu, odarci z godności mieli leżeć nasi najbardziej wytrwali bohaterowie, którzy rzucili na szalę swój własny los, często też los swoich własnych rodzin, matek, żon, synów, córek – mówił Morawiecki.



„Ile jest takich »Łączek«?”



– Ile jest takich „Łączek”? W samej Warszawie przecież oprócz tej kwatery jest jeszcze Cmentarz Bródnowski, jest Dolinka Służewiecka, mur pod torami wyścigowymi; są więzienia na Pradze, Mokotowie. To tylko Warszawa. Pomnóżmy to przez cała Polskę, przez wszystkie katownie UB, przez wszystkie miejsca kaźni, gdzie nasi wspaniali bohaterowie, chłopcy i dziewczęta do ostatniej chwili swoim życiem świadczyli o tym, że nie ma wartości ważniejszych niż wolność, niż wolna Polska, niż niepodległość – mówił premier.



Premier podziękował wszystkim pracującym na „Łączce” wolontariuszom, którzy „wspaniale w dzisiejszych czasach starają się odgrzebać każde wspomnienie, każdy okruch ludzkiego życia, przywołać go do współczesności”. – To jest czyn bardzo godziwy i wszystkim, którzy robią to w całej Polsce, należy się ogromne słowo podziękowania. Dziękuje wam w imieniu rządu RP, bo to odbudowa pamięci odegrała niezwykle ważna rolę w tym, że możemy być dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy – zaznaczył.