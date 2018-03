Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym dla niepodległości Polski

– Żołnierze Niezłomni nie zgadzali się na Polskę, która nie będzie wolna prawdziwie – mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pielęgnowaniu pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Prezydent podkreślił, że sto lat temu niepodległość została wywalczona przez pokolenie przełomu wieków.



– Wtedy to się udało. Ktoś powie – szczęśliwym zbiegiem politycznych okoliczności. Na pewno polityczne okoliczności sprzyjały w tamtym momencie temu, co udało się uzyskać, ale to przede wszystkim wielka zasługa niezłomności, bohaterstwa i krwi tamtego pokolenia – mówił.



– Ta niezłomność została przekazana dalej, kolejnemu pokoleniu ich dzieci – to państwo tym pokoleniem jesteście – dodał do zgromadzonych.



Prezydent mówił, że Żołnierze Niezłomni w konspiracji, w partyzantce cierpieli głód, niedostatek i „walcząc starali się odzyskać odebraną, zagrabioną im ojczyznę”. – Przede wszystkim nie zgadzali się na żadną Polskę, która nie będzie wolna prawdziwie, która nie będzie prawdziwie suwerenna, która nie będzie prawdziwie niepodległa – podkreślił.



– Dlatego stanęli z podniesioną głową, odważnie przeciwko zdradzieckiemu porozumieniu z Jałty, porozumieniu, które Polskę rzuciło na Wschód, porozumieniu, które Polskę oddało w sowiecką zależność, porozumieniu, które właśnie powodowało, że niby powstała na powrót Polska, po hitlerowskiej i sowieckiej okupacji, ale nie suwerenna, nie absolutnie prawdziwie niepodległa, nie wolna – na taką Polskę się nie zgadzali – powiedział prezydent.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczeni zostali: Stanisław Ostwind–Zuzga – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1945 r. na karę śmierci oraz Maria Szelągowska ps. „Rysia” – współpracowniczka rotmistrza Witolda Pileckiego, skazana w 1948 r. na karę śmierci, zamienioną na dożywotnią karę więzienia.



Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Lucjan Deniziak ps. „Orzeł” i „Orzech” – żołnierz AK, zrzeszenia „WiN” oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1947 r. na 8 lat więzienia. Pośmiertnie Krzyżem Oficerskim odznaczany został Antoni Dołęga ps. „Znicz”, żołnierz zrzeszenia „WiN”, ukrywał się do 1982 r.



Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: Antoniego Jankowskiego – żołnierza NSZ, skazanego w 1948 r. na 8 lat więzienia. Pośmiertnie odznaczenie to przyznano żołnierzom oddziału Franciszka Jaskólskiego „Zagończyka”, którzy polegli 15 czerwca 1946 r. w bitwie z oddziałami sowieckimi pod Zwoleniem: Janowi Prygielowi ps. „Gołąb” oraz Sylwestrowi Rokicie ps. „Czarny”.



Prezydent za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego odznaczył też Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości; za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Złotym Krzyżem Zasługi.