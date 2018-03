Rosja testuje nową rakietę. Putin grozi światu

– Rosja rozpoczęła aktywną fazę testów nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat – poinformował w czwartek prezydent Władimir Putin. Rakieta zastąpi najpotężniejszy dotąd rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny Wojewoda.

Informując w orędziu do Zgromadzenia Federalnego (dwóch izb parlamentu) o nowej broni, Putin zapewnił, że nie są dla niej groźne „żadne systemy obrony przeciwrakietowej, nawet perspektywiczne”.



Prezydent Rosji pochwalił się także systemem rakietowym „Kindżał”, którego rakiety rozwijają prędkość dziesięciokrotnie przewyższającą prędkość dźwięku, jak również bronią laserową. Kilkakrotnie podkreślił, że Rosja rozwinęła swój potencjał wojskowy w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych i NATO.



Rosyjski przywódca dodał, że wielokrotnie ostrzegał Zachód, iż Moskwa pracuje nad taką bronią, ale nikt go nie słuchał. - To teraz mnie posłuchajcie - oświadczył Władimir Putin.

źródło: PAP, IAR

Wiadomości o nowoczesnym uzbrojeniu zostały przez niezależnych komentatorów odebrane jako groźba wobec Stanów Zjednoczonych i NATO.