Policja już wie, kto zasłonił pięć tablic z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego

Gdańska policja ustaliła, że to 34-letni gdańszczanin zasłonił folią pięć tablic z napisem „ul. Lecha Kaczyńskiego”. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. W dalszym ciągu szukają osoby, która zamalowała farbą trzy inne tablice.

O ustaleniu personaliów, przesłuchaniu i postawieniu zarzutów 34-latkowi poinformowała w czwartek oficer prasowa gdańskiej policji Karina Kamińska. Dodała, że zarzuty dotyczą popełnienia wykroczenia polegającego na „uczynieniu niewidocznym znaków drogowych”. Za taki czyn grozić areszt, ograniczenie wolności albo grzywna. Wyjaśniła, że policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny.



Jak nieoficjalnie ustaliła PAP w źródłach zbliżonych do organów ścigania, mężczyzna przyznał się do zasłonięcia znaków. Tłumaczył, że jest przeciwny tzw. ustawie dekomunizacyjnej, na podstawie której wojewoda pomorski wydał zarządzenie zastępcze zmieniające nazwy kilku gdańskich ulic, w tym ul. Dąbrowszczaków na ul. Lecha Kaczyńskiego.



Kamińska poinformowała, że policjanci nadal pracują nad ustaleniem, kto zamalował farbą trzy inne tablice z napisem „ul. Lecha Kaczyńskiego”.

źródło: pap

O zasłonięciu i zamalowaniu kilku tablic policja została poinformowana w środę rano. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ), który odpowiada za instalację ulicznych oznakowań w mieście, wycenił straty wynikające z zamalowania tablic na 420 zł.