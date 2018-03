Historyk: Represje wobec Żołnierzy Wyklętych były oparte na sowieckich wzorcach

– Polski aparat represji wobec Żołnierzy Wyklętych był oparty na wzorcach sowieckich - podkreślił w rozmowie z PAP prof. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, historyk oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Jak wskazał prof. Piotr Niwiński, „w latach 1944-45 podstawową siłę zwalczania podziemia niepodległościowego w Polsce stanowiły jednostki Armii Czerwonej, które w sile nawet do 10 mln przebywały na terenie ówczesnej Polski”.



Historyk zaznaczył, że z czasem rolę tę przejął rodzimy aparat represji, wspomagany przez dywizje NKWD – do chwili stworzenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



Niwiński podkreślił, że polski aparat represji rozpoczął działalność jeszcze na terenie Związku Sowieckiego. Zdaniem historyka był on w pełni oparty na wzorcach sowieckich. – Nie tylko uczył się od NKWD i NKGB, w jaki sposób prowadzić działania, był też wspomagany doradcami, którzy do 1956 r. stanowili podstawową siłę napędową tego aparatu represji, stanowili ten element decyzyjny u nas w Polsce – wyjaśnił.



– Kiedy badałem historię Armii Krajowej na Wileńszczyźnie w 1944 i 1945 roku, zauważyłem, że wzorce, które tam opracowano w walce z Armią Krajową, starano się zrealizować na terytorium całej Polski, w stosunku do całego polskiego Państwa Podziemnego. Między innymi takim powielonym elementem były próby amnestii, czyli próby wyciągnięcia z podziemia członków polskiego Państwa Podziemnego – mówił Niwiński.



Historyk wskazał, że ci, którzy uwierzyli w amnestię, byli i tak później aresztowani – niektórzy po paru dniach, miesiącach, a maksymalnie nawet po 8-9 latach. Byli potem skazywani na wieloletnie więzienie, czasem na karę śmierci.



– Ci, którzy tworzyli sieci konspiracyjne Państwa Podziemnego, często funkcjonowali w społeczeństwie bardzo im przychylnym – ocenił Niwiński. Dlatego – jak tłumaczył – represje komunistyczne nie ograniczały się do samych żołnierzy i konspiratorów, lecz także do ludzi ich otaczających.



Historyk zwrócił uwagę, że często czcząc pamięć Żołnierzy Wyklętych zapominamy o ich rodzinach, ich otoczeniu – o żonach, dzieciach, o najbliższych, którzy również byli przez wiele lat represjonowani.

Jak podkreślił, dziecko Żołnierza Wyklętego określane było w czasach PRL „dzieckiem bandyty”. I dodał: „miało zapisane w aktach personalnych, kim był jego ojciec, jego matka. Zazwyczaj nie mogło dostać się na studia, nie mogło awansować w pracy, żyło na marginesie społecznym. To obciążenie historią rodzinną, rodziców, którzy dążyli do niepodległej, wolnej Polski, pozostało na wiele lat”.



Jak ocenił Niwiński: „Dzisiaj te dzieci Żołnierzy Wyklętych to z reguły ludzie bardzo skromni, ale też żyjący w bardzo trudnych materialnie warunkach”. I dodał, że prześladowanie Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin trwało do roku 1989.



„Sam widziałem w dokumentach personalnych niektórych synów, córek Żołnierzy Wyklętych, że jeszcze w roku 1988 czy 1989 w notatce personalnej w zakładzie pracy funkcjonował dopisek: syn/córka dawnego bandyty od Łupaszki, dawnego bandyty od Ognia, dawnego bandyty od Zapory”.



Dr hab. Piotr Niwiński jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, historykiem Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w badaniach na temat działań Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i Pomorzu a także struktury aparatu bezpieczeństwa w powojennej Polsce.

