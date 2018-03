Polsko-francuski gang wyłudził luksusowe auta warte miliony

CBŚP zatrzymało dwie osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wypożyczaniem w Polsce luksusowych samochodów, a następnie sprzedawaniem ich na terenie Francji. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Aleksandra S. i Aleksander K. usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.



Od kilku miesięcy zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące działalności na terenie Polski i Francji zorganizowanej grupy przestępczej.



– Z ustaleń policjantów i prokuratorów wynika, że sposób działania grupy polegał na zawieraniu umów z firmami zajmującymi się wypożyczaniem luksusowych samochodów, następnie wpłacano pierwszą ratę umożliwiającą odbiór pojazdu, po czym samochody były przeprowadzane do Francji. Tam przerabiano dokumenty. Usuwano z nich informację, że pojazd stanowi własność firmy leasingowej, a następnie sprzedawano auta prywatnym odbiorcom – poinformowała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Kilkanaście „wypożyczonych” aut



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński podał, że członkowie grupy w okresie od maja 2016 r. do sierpnia 2017 r. zawarli z firmami działającymi w Polsce i zajmującymi się wypożyczaniem samochodów kilkanaście umów najmu pojazdów. Były wśród nich m.in. Porsche Panamera, Mercedes SLS 300, BMW X4, Mercedes GLC, Audi Q 7, Mercedes AMG 45, Porsche 718 Cayman i Jaguar XF. W ten sposób – w ocenie śledczych – wyłudzili auta o wartości prawie 10 mln zł.

źródło: PAP, cbsp.policja.pl

Z ustaleń prokuratury i CBŚP wynika, że na terenie Polski dwie osoby zajmowały się formalnościami związanymi z podpisaniem umów, a kolejne dostarczaniem pojazdów na terytorium Francji. Natomiast we Francji kilka osób, m.in. obywatel Polski i Francji, zajmowało się legalizacją pojazdów i ich sprzedażą.– Wszystko wskazuje na to, że we Francji zapadały decyzje, jaki pojazd należy wynająć, tak by zrealizować zamówienie kupującego – powiedziała Jurkiewicz. Trwają poszukiwania pozostałych, podejrzanych. – Najprawdopodobniej ukrywają się na terytorium Francji – powiedział Łapczyński.