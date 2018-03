W Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbędą się apele pamięci, wystawy, msze święte, koncerty, przemarsze, pokazy filmowe czy spotkania historyczno-patriotyczne. Centralne uroczystości organizowane są w Warszawie.

– O godzinie 18.00 odbędą się uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, z udziałem prezydenta i najwyższych władz – mówi Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następnie przejdzie Marsz Pamięci do Archikatedry św. Jana. Tam odbędzie się msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych z udziałem Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.



Wiele wydarzeń zaplanował Instytut Pamięci Narodowej we wszystkich swoich oddziałach w całej Polsce. Będą to: wystawy, konkursy dla młodzieży, koncerty patriotyczne, czy spacery edukacyjne.



– IPN na swoich stronach ma listę miejsc w Polsce związanych z Żołnierzami Wyklętymi, a także kalendarium imprez, które odbędą się w Narodowy Dzień Pamięci – mówi dyrektor Biura Informatyki IPN Rafał Leśkiewicz.





Lokalne społeczności



Wiele inicjatyw w Polsce organizowanych jest przez lokalne społeczności. – To niezwykle cieszy – zaznacza wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk. – Bardzo często młodzi ludzie są animatorami wydarzeń, które mają upamiętnić Żołnierzy Wyklętych, to pokazuje, że wciąż pamiętamy o swoich bohaterach – dodaje Szwagrzyk.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez parlament i jest obchodzony od 2011 roku. Projekt specjalnej ustawy złożył w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a później podpisał go Bronisław Komorowski.

Ostatni z „wyklętych” zginął w 1963 roku



Obrona niepodległości wobec sowietyzacji Polski po 1944 r. była najważniejszym celem polskiego podziemia niepodległościowego. Do 1963 r., gdy zginął ostatni z „wyklętych”, Józef Franczak „Lalek”, przez konspirację antykomunistyczną przewinęło się do 300 tys. osób.



Podawane są też mniejsze szacunki, które wskazują, że w krótszym okresie lat 1944-56 przez wszystkie organizacje podziemia antykomunistycznego (grupy o charakterze zbrojnym, ale i organizacje cywilne o charakterze antykomunistycznym) przewinęło się ok. 120 tys. osób, a w samych oddziałach bojowych walczyło ok. 20-25 tys. osób.



– Liczba ok. 300 tys. osób wydaje się racjonalna. Jeżeli przyjmiemy, że w okresie największego rozwoju konspiracji antykomunistycznej w jej szeregach było ok. 200 tysięcy ludzi, to wydaje się, że w okresie tych kilku kolejnych lat możemy dodać 100 tys. osób, zwłaszcza że ta konspiracja nie zaczyna się w roku 1945, ale moim zdaniem w końcu roku 1943 – ocenił w rozmowie z PAP historyk dr Tomasz Łabuszewski, który kieruje pracami Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.



Do tragedii Żołnierzy Wyklętych nawiązuje data ich Dnia Pamięci, która upamiętnia rocznicę stracenia z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 1 marca 1951 r. szefowie IV Zarządu Głównego ponieśli śmierć w stołecznym więzieniu na ul. Rakowieckiej. W budynku dawnego więzienia na warszawskim Mokotowie działa obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.