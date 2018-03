Totalizator Sportowy rusza z internetowym kasynem

Spółka, która ma monopol na organizację hazardu w internecie, uruchomi e-kasyno we współpracy z brytyjskim Playtechem – czytamy w czwartkowym „Pulsie Biznesu”.

Według informacji „PB”, Totalizator Sportowy brał pod uwagę ofertę kilkunastu firm, zastanawiając się, komu powierzyć stworzenie kasyna online, którego powstanie stało się możliwe na mocy ubiegłorocznej ustawy hazardowej.



– To przełomowa chwila nie tylko w historii TS, ale także całego rynku rozrywkowego. Utworzeniem nowego kasyna zajmie się firma Playtech. Proces wyboru partnera, pomimo czasochłonności, pozwolił na wyłonienie jednego z najlepszych dostawców na rynku – powiedział gazecie Olgierd Cieślik, prezes TS.



Playtech to działający od blisko dwóch dekad czołowy dostawca oprogramowania i systemów do organizacji gier hazardowych.

