Trzy osoby aresztowane w związku z eksplozją w Leicester

Brytyjska policja w Leicester poinformowała w środę o aresztowaniu trzech mężczyzn podejrzanych o nieumyślne spowodowanie śmierci pięciu osób, które zginęły w niedzielnym wybuchu w budynku, w którym znajdował się polski sklep.

Policja odmówiła ujawnienia szczegółów prowadzonego śledztwa i poprosiła media o niespekulowanie na temat tożsamości zatrzymanych mężczyzn, okolicznościach ich aresztowania i przyczyn eksplozji.



Jak jednak zaznaczono, wciąż nie ma dowodów na to, aby eksplozja była w jakikolwiek sposób związane z działalnością terrorystyczną.



Do wybuchu doszło w niedzielę wieczorem, ok. godz. 19 czasu miejscowego (20 czasu polskiego). W wyniku eksplozji zawalił się cały budynek, w którym znajdował się polski sklep „Żabka” i lokal mieszkalny. Pośród pięciu ofiar śmiertelnych i pięciu rannych nie było obywateli Polski.

