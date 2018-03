Ukraiński Naftohaz wygrał spór z Gazpromem o tranzyt gazu

Ukraińska państwowa firma energetyczna Naftohaz poinformowała w środę, że sąd arbitrażowy w Sztokholmie orzekł na jej korzyść w sporze z rosyjskim Gazpromem o tranzyt gazu.

„Naftohazowi przyznane zostało odszkodowanie w wysokości 4,63 miliarda dolarów za to, że Gazprom nie dostarczył uzgodnionej ilości gazu do tranzytu” – napisała w e-mailu rzeczniczka ukraińskiej firmy. Suma ta jednak, jak zaznaczył szef Naftohazu Andrij Kobolew, będzie pomniejszona o ukraiński dług za rosyjski gaz. Oznacza to, że Gazprom powinien wypłacić Naftohazowi 2,5 miliarda dolarów. Gazprom nie skomentował na razie orzeczenia sądu.



Reuters zwraca uwagę, że Instytut Arbitrażowy Izby Handlowej w Sztokholmie nie publikuje swoich orzeczeń ani ich nie komentuje, pozostawiając to stronom sporów.

Prawie cztery lata sporu



W połowie 2014 roku Naftohaz złożył w sądzie arbitrażowym w Sztokholmie pozew w sprawie ustalenia sprawiedliwej ceny gazu dostarczanego Ukrainie przez Rosję. W odpowiedzi Gazprom złożył pozew przeciwko ukraińskiemu koncernowi, dotyczący zadłużenia za dostarczony surowiec. Obecne orzeczenie zamyka ten spór prawny.



W grudniu ub.r. sztokholmski sąd odrzucił roszczenia Gazpromu dotyczące zasady „take or pay” (oznacza ona konieczność zapłaty za gaz nawet bez odbioru surowca). Ukraiński koncern uzyskał ponadto decyzję o dziesięciokrotnym zmniejszeniu przyszłych obowiązkowych dostaw gazu z Rosji i decyzję w sprawie jego ceny w 2014 roku.



Sąd w Sztokholmie uznał wtedy także za nieważne zapisy w kontrakcie gazowym między Ukrainą i Rosją i nakazał przystosować je do standardów rynkowych. Orzekł również, że Naftohaz nie musi płacić Gazpromowi za surowiec dostarczany na obszary na wschodzie kraju opanowane przez separatystów prorosyjskich w tzw. wydzielonych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego.