Jest projekt uchwały z okazji 50. rocznicy Marca '68

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt uchwały w 50. rocznicę Marca '68. Wyraża ona między innymi „szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi”. W uchwale znalazł się też zapis, że Sejm RP „wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu”.

Propozycja została przyjęta przez posłów PiS bez udziału posłów PO, Nowoczesnej i klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów, którzy w pewnym momencie opuścili salę obrad. Decyzja polityków opozycji była spowodowana przyjęciem jako projektu bazowego propozycji posłów PiS. Wcześniej kluby Nowoczesnej, PO oraz PSL-UE wniosły własne projekty.



Posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska skrytykowała posłów większości za odrzucenie projektów opozycji. – Takie dość bezceremonialne narzucenie projektu, który w opinii wszystkich pozostałych wnioskodawców jest projektem najtrudniejszym do wypracowania kompromisu, powoduje, że jeżeli państwo chcecie swój projekt, to proszę bardzo, ale my w tym posiedzeniu nie będziemy brali udziału – powiedziała posłanka PO.

#wieszwiecej Polub nas

Ostatecznie zdecydowana większość tekstu przyjętego projektu uchwały została zaczerpnięta z propozycji wersji prezydialnej, popartej przez prawie wszystkie sejmowe kluby. Ten tekst nie był jednak oficjalnym projektem zgłoszonym pod obrady, więc formalnie nie mógł być głosowany.

„Kompromisowa wersja uchwały”



Przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk z PiS podkreśliła, że jej ugrupowaniu zależało na przyjęciu kompromisowej wersji uchwały. – Zapowiedziałam i właśnie to się w tej chwili dzieje, że spróbujemy na komisji przyjąć tekst w zasadzie tożsamy z tym, który został wypracowany między klubami poza klubem Kukiz'15 – mówiła Elżbieta Kruk.



Ostatni akapit przyjętego projektu głosi, że Sejm RP „solidaryzuje się z obywatelami polskimi, niezależnie od ich narodowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny”. Propozycja uchwały wyraża też „najwyższy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem”.



Projekt trafi teraz do drugiego czytania na forum Sejmu.