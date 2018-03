Przedwczesny start? Rusza sezon rowerów miejskich

Po kilkumiesięcznej przerwie, od 1 marca mieszkańcy wielu miast w Polsce mogą znowu wypożyczać jednoślady. Zimą rowery przeszły konieczne przeglądy, naprawy i są już gotowe do jazdy.

– Wybór jednośladów jest bardzo szeroki – mówi rzecznik firmy Nextbike, która obsługuje 80 proc. systemu rowerów miejskich w kraju, Marek Pogorzelski.



Na ogół wypożyczane są standardowe rowery, które wszyscy znamy. Ale w Warszawie są też rowery elektryczne, którymi można jeździć wzdłuż Traktu Królewskiego. Są też tandemy i rowery dziecięce. W Poznaniu można wypożyczyć rowery wyposażone w foteliki do przewożenia dzieci. Łódź z kolei ma duże trzykołowce typu cargo, które z przodu mają ławeczki do przewożenia nawet czwórki dzieci.



Największy system o nazwie Veturilo jest w Warszawie. Tu chętni mogą wypożyczyć ponad 5200 rowerów. Stołeczny pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej - Łukasz Puchalski - zwraca uwagę, że jazda na dwóch kółkach to również troska o środowisko. Nie ma środka transportu w mieście, który byłby bardziej ekologiczny, nawet samochody elektryczne emitują szkodliwe substancje. Rower jako jedyny pojazd jest zeroemisyjny.

Rozwój systemów rowerów miejskich



Systemy rowerów miejskich w poszczególnych miastach wciąż się rozbudowują. Tak jest między innymi w Poznaniu, gdzie można skorzystać z ponad 1200 rowerów. Agnieszka Smogulecka z tamtejszego Zarządu Transportu Miejskiego mówi, że jednoślady służą nie tylko do rekreacji, ale też jako środek komunikacji do pracy czy szkoły.



Zależy nam tym aby rower miejski był uzupełnieniem transportu publicznego. Od ubiegłego roku stacje sa montowane na osiedlach. Dzięki temu mieszkańcy mogą spod bloku dojechać do węzła komunikacyjnego i stamtąd przesiąść się do autobusu czy tramwaju.



Żeby wypożyczyć rower miejski użytkownik musi się wcześniej zarejestrować w systemie. W większości miast pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe. Pierwsza godzina jazdy to koszt 1-2 złotych. W Krakowie, które jest jedynym miastem w Polsce, gdzie rowery miejskie nie miały zimowej przerwy, wykupuje się karnet miesięczny za minimum 19 złotych.