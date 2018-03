Nowy kandydat PiS czarnym koniem wyborów w Warszawie?

PiS w stolicy może postawić na kandydata innego niż Stanisław Karczewski czy Patryk Jaki – spekuluje w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolita”.

Na podstawie informacji uzyskanych od źródeł „Rz” na Nowogrodzkiej gazeta twierdzi, że pojawiła się koncepcja, by Michał Dworczyk, który jest obecnie szefem kancelarii premiera, wystartował w wyborach na prezydenta Warszawy. Według źródeł gazety jest to kandydat preferowany przez samego premiera.



Sami politycy PiS pytani przez dziennikarzy „Rz” o możliwość kandydowania Dworczyka zaprzeczają, że jest taka ewentualność. Zaprzecza temu – oficjalnie – również sam szef kancelarii premiera, który w środę na antenie Radiu Plus stwierdził, że taka propozycja nie padła.

#wieszwiecej Polub nas