Zamieszki w Iranie. Władze: winni obcy agenci

Dwie osoby zginęły w niedzielnych antyrządowych protestach w irańskich mieście Dorud – potwierdził przedstawiciel lokalnych władz. Zaznaczył jednak, że winę za ich śmierć ponoszą agenci obcych sił, a nie irańskie siły bezpieczeństwa.

– Podczas nielegalnej demonstracji w Dorudzie w sobotę wybuchły starcia i niestety dwie osoby zginęły – powiedział Habihullah Chodżasterpur, wicegubernator prowincji Lurestan na zachodzie kraju, w wywiadzie dla telewizji państwowej.



– Policja ani siły bezpieczeństwa w ogóle nie strzelały. Znaleźliśmy dowody na to, że w starciach udział brali wrogowie rewolucji, grupy takfiri i obcy agenci i to oni stoją za tymi zajściami – oświadczył. „Takfiri” to określenie stosowane wobec sunnickich bojowników, zwłaszcza tych należących do Państwa Islamskiego.



Już w nocy z soboty na niedzielę w internecie pojawiły się krótkie nagrania wideo, z których wynikało, że w Dorudzie, mieście położonym około 320 km na południowy zachód od Teheranu, zginęły dwie osoby.

The people of #Iran are waking up!



Hundreds of thousands of Iranians are rising up against the #Iranian regime and is reaching new cities every hour. "Khamenei shame on you, let go the country"



The Iranians can change their country, it's time to end the regime! pic.twitter.com/dX8PVYPs6B