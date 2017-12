„To był pracowity i efektywny czas”. Podsumowanie roku pracy komisji weryfikacyjnej

To był pracowity i efektywny czas – mówią o mijającym roku członkowie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Gremium działa od maja. Jego członkowie w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową podsumowali swoją dotychczasową pracę.

Pierwsze robocze posiedzenie komisji weryfikacynej odbyło się 27 maja. Pierwsze zbadane zreprywatyzowane nieruchomości to Twarda 8 i 10. Obie decyzje zwrotowe komisja uchyliła. Podobnie było z większością kolejnych zbadanych reprywatyzacji. Przewodniczący Patryk Jaki pracę komisji określa mianem „działalności państwotwórczej”.



– Komisja prowadzi prawie 170 postępowań, zwróciła do miasta majątek wart ponad pół miliarda złotych, wstrzymała wiele egzekucji i znalazła dowody oraz dokumenty, których do tej pory żadne instytucje państwa nie znalazły – wylicza wiceminister sprawiedliwości.



Komisja weryfikacyjna została powołana ustawą z marca tego roku. Na jej czele stoi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Pozostali członkowie gremium to wybrani przez Sejm przedstawiciele wszystkich sił politycznych, obecnych w parlamencie.



Według posła Jana Mosińskiego z Prawa i Sprawiedliwości rok 2017 był dla komisji bardzo intensywny. – Do komisji trafiło ponad 125 tysięcy stron dokumentów – mówi.

#wieszwiecej Polub nas

Skoro czas podsumowań #2017. Tak wyglądała większość naszych nocy w MS od kiedy powstała #KomisjaWeryfikacyjna . pic.twitter.com/F53GmJMXQE — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 30 grudnia 2017

teraz odtwarzane Komisja weryfikacyjna pokazała dokumenty: Noakowskiego 16 przejęta w złej wierze

Działanie komisji budzi kontrowersje. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uznała ją za organ niekonstytucyjny i skierowała do Naczelnego Sądu Admnistracyjnego wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Ten wszystkie dotychczas rozpatrywane wnioski oddalił, bo w jego ocenie sporu nie ma.Bartłomiej Opaliński, który reprezentuje w komisji Polskie Stronnictwo Ludowe, mówi, że „decyzje komisji są coraz bardziej rozbudowane. Ta dotycząca Noakowskiego 16 spełniła aż 6 z 8 przesłanek uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej – tłumaczy.

Pierwszy oficjalny powrót nieruchomości do zasobów miasta



W połowie grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poprzez wpis w księdze wieczystej utrzymał w mocy decyzję komisji, uchylającą zwrot działki pod dawnym adresem Sienna 29. To pierwszy oficjalny powrót zreprywatyzowanej nieruchomości do zasobów miasta. Członek komisji Paweł Rabiej z Nowoczesnej zwraca uwagę na efekty. – Ja bym sobie życzył, aby inne organizacje i instytucje publiczne pracowały równie szybko i efektywnie jak komisja weryfikacyjna – powiedział.

źródło: IAR

Oprócz zwrotów w naturze w sytuacji, gdy doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, komisja podejmowała decyzję o wpłacie na konto warszawskiego ratusza pieniędzy uzyskanych podczas transakcji. Tak stało się w przypadku kamienic przy Nabielaka 9 i Noakowskiego 16. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o komisji. Zmienione przepisy mają przyspieszyć rozpatrywanie kolejnych spraw.