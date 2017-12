Włochy: sylwestrowe oraz noworoczne przesądy i wierzenia

Do najpopularniejszych włoskich obyczajów sylwestrowych należy noszenie czerwonej bielizny i wyrzucanie przez okno starych, niepotrzebnych sprzętów. Znaczenie ma też to, kogo się spotka pierwszego na ulicy w Nowy Rok.

Czerwona bielizna, najlepiej otrzymana w prezencie, ma przynieść w Nowym Roku szczęście paniom i panom. Natomiast wraz z wyrzucanymi przez okno talerzami i meblami mają zniknąć choroby i nieszczęścia. Szczególnie w Neapolu ten przesąd jest traktowany bardzo poważnie. Przybysze są ostrzegani, by w Sylwestra trzymali się środka ulicy i uważali na to, gdzie parkują, aby nie narazić się na uderzenie talerzem czy stołkiem.



Petardy i ognie sztuczne też mają swoje źródło w przesądach.



Przez wieki wierzono, że wystraszą i zmuszą do ucieczki diabły i złe duchy. W niektórych regionach Włoch, by przegonić z domu złe duchy, a zaprosić dobre, trzeba o północy spowodować przeciąg, otwierając drzwi i okna. Można natomiast liczyć na szczęście, jeśli pierwszą osobą spotkaną w Nowy Rok będzie starzec, a jeszcze lepiej garbus.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Natomiast pecha mają przynosić dzieci, księża i zakonnice.