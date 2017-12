Porachunki karteli narkotykowych w Meksyku. Zginął kandydat na mera

W porachunkach karteli narkotykowych, dążących do objęcia kontrolą stanów Jalisco, Michoacan i Veracruz, zginął w czwartek kandydat na mera miasta Tomatlan w przyszłorocznych wyborach. Napastnik zastrzelił Saula Galindo przed jego domem - podała prokuratura stanu.

Motywy zabójstwa Galindo, aktywisty centrolewicowej Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD), nie są znane.



Wiele wskazuje na to, że wybory regionalne w Meksyku poprzedzi fala przemocy, ponieważ kartele narkotykowe będą starać się o umocnienie swych wpływów – twierdzi Reuters.



Na terenie, gdzie doszło do zabójstw, jest ok. 125 miast i miasteczek, których władze będą wybierane w lipcu 2018 r. Jednocześnie o kontrolę nad stanami Jalisco, Michoacan i Veracruz zabiega najsilniejszy, niedawno powstały narkotykowy Kartel Nowego Pokolenia z Jalisco (CJNG), który walczy z kartelem Rycerzy Templariuszy i kartelem Los Zetas o wpływy. Na czele CJNG stoi Nemesio Oseguera Cervantes („El Mencho”), jeden z najbardziej poszukiwanych w Meksyku baronów narkotykowych.

Liczba zabójstw w Meksyku, w tym zabójstw politycznych, jest wysoka i wciąż rośnie – alarmują media. Do końca listopada tego roku odnotowano rekordowe ponad 23,1 tys. zabójstw.Wśród najbardziej dotkniętych przemocą meksykańskich stanów są: Guerrero (na południowym zachodzie kraju), Kalifornia Dolna (na Półwyspie Kalifornijskim), Meksyk (środkowa część kraju), Veracruz (położony nad Atlantykiem), Chihuahua (przy granicy z USA).