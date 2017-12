Seks chrześcijan jest jak mecz piłki nożnej

Problemy w małżeństwach są i zawsze będą się zdarzały, nawet w najlepszym związku. Tego nie da się uniknąć, bo życie nie jest bajką, w której wszystko jest idealne i kolorowe - mówi o. Ksawery Knotz, duszpasterz rodzin.

TYGODNIK.TVP.PL: W Polsce gwałtownie wzrasta liczba rozwodów. Czy małżonkowie są w stanie sami zapobiec rozpadowi związku?



O. KSAWERY KNOTZ: Gdy ludzie są w sobie zakochani, to pojawia się postawa wzajemnej opieki, chęci pomagania i troski o tę drugą osobę. W tym czasie para bardzo się wspiera, słucha tego co ta druga osoba ma do powiedzenia, czego potrzebuje. Nazywamy ją postawą obdarowywania się. W kolejnych etapach związku ważne jest aby nad nią pracować. Troszczyć się o to aby nie zanikła. Kiedy zanika to ludzie tracą wrażliwość na siebie. Pojawia się coraz więcej sygnałów obojętności, braku wdzięczności.



Konsekwencją tego jest coraz większe poczucie samotności, odrzucenia. To z kolei są sygnały powoli narastającego kryzysu. Nie zwiastuje to jednak od razu tak wielkich problemów jak rozwód, czy rozstanie. Gdy małżonkowie ze sobą rozmawiają potrafią sobie wybaczyć, to znowu pojawia się to poczucie bycia kochanym i ta postawa obdarowywania się szybko powraca.

Ten i inne artykuły można przeczytać w najnowszym wydaniu tygodnik.tvp.pl.

#wieszwiecej Polub nas