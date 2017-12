Strzały podczas demonstracji w Iranie. Nie żyją dwie osoby

Dwóch demonstrantów zginęło w wyniku ostrzału ze strony irańskich sił bezpieczeństwa w mieście Dorud na zachodzie kraju. Sobota była w Iranie trzecim dniem antyrządowych protestów.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak demonstranci niosą dwie, jak się okazało, śmiertelnie ranne osoby.



Irańskie ministerstwo spraw wewnętrznych zaapelowało w sobotę do obywateli, by nie brali udziału w „nielegalnych zgromadzeniach”. – Dotychczas siły bezpieczeństwa i sądownictwo próbowały tak nimi kierować, by nie stanowiły problemu – oznajmił szef resortu Abdulreza Rahmani Fazli.



– Jeśli ludzie chcą zorganizować zgromadzenia, muszą złożyć wniosek i otrzymać pozwolenie – dodał minister. Wskazał, że dotarły do niego informacje na temat apeli pojawiających się w mediach społecznościowych, by uczestniczyć w demonstracjach.

Irańska telewizja w sobotę po raz pierwszy wspomniała o czwartkowych i piątkowych protestach, pokazując zdjęcia z nich i podkreślając, że należy zrozumieć „uzasadnione roszczenia” ludności. Jednocześnie telewizja skrytykował media i „grupy kontrrewolucyjne” z siedzibą za granicą, które jej zdaniem próbują wykorzystać te protesty do własnych celów.

Tłumy na ulicach



W czwartek setki ludzi wyszły na ulice drugiego co do wielkości irańskiego miasta Meszhedu, na północnym wschodzie, by protestować przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów, takich jak jajka czy drób. Niektórzy uczestnicy demonstracji skandowali też hasła przeciwko prezydentowi Hasanowi Rowhaniemu. Policja aresztowała 52 osoby. Do antyrządowych protestów doszło także w kilku innych irańskich miastach.



W piątek policja rozpędziła antyrządowych demonstrantów w Kermanszah na zachodzie kraju, a protesty rozszerzyły się na Teheran i kilka innych miast.



Jest to największa fala protestów od 2009 roku, gdy Irańczycy wyszli na ulice, by sprzeciwić się reelekcji prezydenta Mahmuda Ahmadineżada. Rywale Ahmadineżada twierdzili, że wybory ostały sfałszowane. Protesty trwały wówczas osiem miesięcy.



Demonstracje świadczą o coraz większym niezadowoleniu Irańczyków z powodu rosnących cen i rzekomej korupcji, a także o obawach dotyczących kosztownego zaangażowania kraju w regionalne konflikty, np. w Syrii i Iraku – pisze agencja Reutera.