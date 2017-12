Schody do filmu. Legenda łódzkiej Szkoły Filmowej

Wbrew legendzie o niezależności i wolności łódzkiej Szkoły Filmowej, treść etiud dokumentalnych była zgodna z linią robotniczej partii. Studenci pokazywali jak buduje się „socjalistyczna ojczyzna”, jaką drogę odbywa mleko do mleczarni i co dzieje się w fabrykach.

„Najlepsza w każdym ujęciu” – to hasło, które umieszczono na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.



Udostępnione etiudy słynnych absolwentów łódzkiej szkoły są teraz, jak podkreśla medioznawca prof. Wiesław Godzic, doskonałym metriałem dla studentów. – To świetne, że młodzi ludzie mogą skonfrontować się z pracami dawnych mistrzów, że wszystko jest teraz transparentne. To demokratyzacja artyzmu – mówi portalowi tygodnik.tvp.pl medioznawca.

Etiudy są też niezwykłym zapisem świata sprzed kilkudziesięciu lat. – Może przy okazji powstać bardzo ciekawa dyskusja między dawnymi i obecnymi czasami. Młodzi ludzie często nie rozumieją uwarunkowań, stresów i napięć, jakie przed laty dotykały twórców – dodaje prof. Godzic.



Z jednej bowiem strony – podkreśla medioznawca – „filmówka” oznaczała wolność. – Wolność artystyczną. Była jej oazą. Mówiono wtedy o młodych ludziach, którzy nie chodzili na zajęcia, bo coś innego, twórczego było dla nich ważne i pozwalano im na to. Nie lekceważyli studiów, ale je inaczej pojmowali – tłumaczy prof. Godzic.



Ale owe swobody w PRL musiały też być czymś okupione – to druga strona tej historii. Wbrew legendzie o niezależności i wolności szkoły, treść wielu etiud dokumentalnych była, czy też musiała być zgodna z linią robotniczej partii. Studenci pokazywali więc m.in.: jak buduje się „socjalistyczna ojczyzna”, jaką drogę odbywa mleko do mleczarni i co dzieje się w fabrykach. Trzeba jednak brać pod uwagę specyfikę minionych lat.





Ten i inne artykuły można przeczytać w najnowszym wydaniu tygodnik.tvp.pl.

#wieszwiecej Polub nas