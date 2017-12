Kamil Stoch pierwszy w Oberstdorfie. Na podium też Dawid Kubacki

Fantastyczny konkurs na otwarcie 66. Turnieju Czterech Skoczni! Kamil Stoch wygrał na skoczni w Oberstdorfie, a trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki.

Polaków rozdzielił jedynie lider Pucharu Świata Niemiec Richard Freitag, który w konkursie zajął drugie miejsce.



Na piątej pozycji uplasował się Stefan Hula, Maciej Kot był 15., a Piotr Żyła 25. Kubacki na podium konkursu Pucharu Świata stanął po raz pierwszy w karierze.



W klasyfikacji generalnej PŚ liderem jest nadal Niemiec Richard Freitag, a Stoch awansował na trzecie miejsce.

Dekoracja zwycięzców konkursu w #Oberstdorf.ie. Kamil Stoch i Dawid Kubacki na podium#wieszwiecej

Więcej: https://t.co/rvZzwIETSY pic.twitter.com/m4VCX9L0E7 — TVP Info ���� (@tvp_info) 30 grudnia 2017

#wieszwiecej Polub nas

Kamil Stoch: najbardziej cieszy mnie to, że Dawid Kubacki jest trzeci, a Stefan Hula - piąty. Normalnie szał!#wieszwiecej

Więcej: https://t.co/rvZzwIETSY pic.twitter.com/SKi32GeATi — TVP Info ���� (@tvp_info) 30 grudnia 2017

Brawa i gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej Ekipy. Piękny polski początek Turnieju 4 Skoczni. Wow! Dziękujemy!!! 💪😁🍾 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 30 grudnia 2017

źródło: pap

Rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni teraz przeniesie się do Garmisch-Partenkirchen. W sylwestra odbędą się tam kwalifikacje do noworocznego konkursu.Polscy skoczkowie zostali docenieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na Twitterze złożył on gratulacje Kamilowi Stochowi i pozostałym zawodnikom.