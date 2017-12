Szef Bundestagu nie wyklucza mniejszościowego rządu chadeków

Przewodniczący Bundestagu, były minister finansów Wolfgang Schaeuble zaapelował w sobotę o szybkie utworzenie koalicyjnego rządu przez chadeków i socjaldemokratów. Nie wykluczył jednak powołania mniejszościowego rządu przez chadecki blok CDU/CSU.

– Niemiecka konstytucja nie sprzyja mniejszościowym gabinetom, ale taki scenariusz jest nadal możliwy – powiedział Schaeuble (CDU) w rozmowie z gazetą „Tagesspiegel am Sonntag”.



„Preferowany byłby stabilny sojusz między CDU/CSU a SPD”, ale kanclerz Angela Merkel może nadal stworzyć rząd mniejszościowy – zaznaczył. Dodał, że rozmowy koalicyjne między chadekami a SPD powinny się zakończyć „raczej szybciej niż później”.



Także Horst Seehofer, przewodniczący CSU, która działa w Bawarii i jest siostrzaną partią CDU, w rozmowie z agencją dpa nalegał na nierozwlekanie procesu formowania rządu i wskazał Wielkanoc – w tym roku przypadającą 1 kwietnia – jako „najpóźniejszy możliwy termin”.

Lepsze wcześniejsze wybory?



– Gdyby jednak obecne negocjacje miały zakończyć się fiaskiem, jak wcześniej rozmowy chadeków z liberalną FDP i Zielonymi, to powtórne rozpisanie wyborów byłoby lepsze niż utworzenie przez CDU/CSU rządu mniejszościowego – ocenił Seehofer.



Rozmowy sondażowe chadecji z socjaldemokratami mają się rozpocząć 7 stycznia. Możliwe rezultaty to tzw. wielka koalicja, mniejszościowy rząd chadecki albo przedterminowe wybory. Jeśli rozmowy sondażowe przebiegną pomyślnie, 21 stycznia zjazd SPD podejmie decyzję w sprawie konkretnych negocjacji koalicyjnych z chadecją. Jak pisze agencja dpa, optymiści sądzą, że negocjacje te będzie można zakończyć do połowy lutego. Następnie wypowiedzieć się w tej sprawie mają członkowie SPD.



Od ukonstytuowania się nowego Bundestagu 24 października rząd Merkel sprawuje swoje obowiązki komisarycznie.