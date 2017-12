Internauci śmieją się ze spotu Platformy. „Nic głupszego dzisiaj nie zobaczycie”

Platforma Obywatelska przygotowała spot, w którym składa Polakom bożonarodzeniowe życzenia. Nagranie miało również na celu krytykę rządów Prawa i Sprawiedliwości. Reakcja większości internautów pokazuje jednak, że ten drugi cel niekoniecznie został zrealizowany, gdyż autorzy spotu pogrążyli samych siebie.

W okresie przedświątecznym i w święta na profilach mediów społecznościowych Platformy Obywatelskiej (YouTube, Facebook, Twitter) pojawił się spot pt. „Przedświąteczna rozmowa”. W nagraniu występuje kobieta, która prowadzi rozmowę telefoniczną ze swoją matką.



Panie dyskutują o wysokich cenach produktów (m.in. jajek, masła) potrzebnych do przygotowania potraw wigilijnych. Nawiązują też do programu 500 plus i kampanii Ministerstwa Zdrowia zachęcającej Polaków do prokreacji. Spot kończy się życzeniami: „Zdrowych, spokojnych świąt życzy Platforma Obywatelska”.







Pod wideo pojawiły się liczne komentarze, głównie krytykujące spot. Większość internautów jest zażenowana nagraniem.

A to partie i rządy ustalają ceny?! Darujcie sobie te głupie wpisy chociaż przed świętami. — MechtyldaAska (@MechtyldaAska) 23 grudnia 2017

Za waszych rządów ludzi nie stać było nawet na żadne zakupy...i to śmieszne nie było�� — Antonio (@Antoniusz67) 23 grudnia 2017

Patologia Obywatelska jak zwykle nic do zaproponowania tylko pluje jadem i to w święta. Dajcie Polakom spokój chociaż w ten świąteczny czas �� — jack stronk (@jack_stronk) 24 grudnia 2017

Nawet w takim okresie nie jesteście w stanie ucieć od #totalnej histerii. Współczuje Wam. Jesteście naprawdę żałośni. — Mariusz Klepczyński (@M_Klepczynski) 24 grudnia 2017

Spot PO skomentowali również dziennikarze. „Nic głupszego dzisiaj nie zobaczycie. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że Platforma komuś za to zapłaciła” – napisała blogerka Kataryna.

Nic głupszego dzisiaj nie zobaczycie. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że Platforma komuś za to zapłaciła. https://t.co/XgHVHH8yOg — kataryna (@katarynaaa) 30 grudnia 2017

To świetne jest. Przy najwyższych od 27 lat wskaźnikach zadowolenia i optymizmu konsumenckiego PO wybiera bezbłędnie linię ataku. Widać rękę strategów, którzy robili kampanię Komorowskiego 😂😂😂 https://t.co/p8S6nOEyZ9 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 30 grudnia 2017

Zrobiony koszmarnie i oglądać się nie daje, ale jakby coś próbowali jednak inaczej niż zwykle, bo jest o cenach, a nie ma o sądach i konstytucji. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) 30 grudnia 2017

Spot jest do chrzanu i każdy normalny człowiek wyłączy po 20 sekundach. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) 30 grudnia 2017

To jest tak sztuczne, tak złe, tak wymuszone, że tylko z dziennikarskiego obowiązku obejrzałem do końca. https://t.co/aRuQbKHAh9 — Marcin Makowski (@makowski_m) 30 grudnia 2017

Matko Boska! Platforma Obywatelska w pełnej krasie swej inteligencji. Spot roku. Co tam - dekady!https://t.co/YMo0T2qfZG — Stanisław Janecki (@St_Janecki) 30 grudnia 2017

„To świetne jest. Przy najwyższych od 27 lat wskaźnikach zadowolenia i optymizmu konsumenckiego PO wybiera bezbłędnie linię ataku. Widać rękę strategów, którzy robili kampanię Komorowskiego” – skomentował spot Rafał Ziemkiewicz, publicysta „Do Rzeczy”.Według publicysty Łukasza Warzechy spot PO jest „zrobiony koszmarnie i oglądać się nie daje, ale jakby coś próbowali jednak inaczej niż zwykle”.Dziennikarz Marcin Makowski stwierdził, że obejrzał nagranie do końca „tylko z dziennikarskiego obowiązku”.Stanisław Janecki uznał nagranie za „spot dekady”.

Spot skomentowali również politycy, m.in. poseł PiS Dominik Tarczyński.

Pitera prowadzi dochodzenie w sprawie #JajkoGate

��#spotPO — Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) 30 grudnia 2017

Górski załamany. Stracił kontrakt w Uchu Prezesa po prezentacji jajecznego spotu. #spotPO — Dominik Tarczyński (@D_Tarczynski) 30 grudnia 2017

Nie jestem pewien, ale chyba chodzi o potwierdzenie tezy pewnego mędrca, że kury przestaną się nieść :-)https://t.co/6EtHGU177C — Maciej Wąsik���� (@WasikMaciej) 30 grudnia 2017

Głos zabrał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik. „Nie jestem pewien, ale chyba chodzi o potwierdzenie tezy pewnego mędrca, że kury przestaną się nieść” – żartował.