Terrorysta z supermarketu w rękach rosyjskiej policji

Sprawca środowego ataku bombowego na supermarket w Petersburgu został aresztowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. W wyniku eksplozji bomby domowej produkcji rannych zostało 18 osób.

Policyjni eksperci ustalili, że napastnik ukrył materiały wybuchowe w szafce, służącej do przechowywania osobistych przedmiotów klientów sklepu. Bomba była naszpikowana ostrymi przedmiotami, w tym drutem i kawałkami szkła.



Agencja dpa przypomina, że krótko po środowym zamachu, w którym rannych zostało 13 osób, w internecie krążyły niezweryfikowane nagrania wideo z kamer monitoringu, które pokazywały młodego mężczyznę jako sprawcę. Miał on umieścić torbę z materiałami wybuchowymi w szafce do przechowywania rzeczy klientów, a następnie opuścić sklep.



Już dzień później prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że wybuch w supermarkecie był atakiem terrorystycznym. Polecił on służbom bezpieczeństwa, aby podczas zatrzymywania terrorystów postępowały zgodnie z prawem, ale jeśli życie funkcjonariuszy jest zagrożone, zabili terrorystów na miejscu.

W piątek wieczorem do zamachu przyznała się dżihadystyczna organizacja tzw. Państwo Islamskie, nie przedstawiła jednak dowodów na poparcie tego twierdzenia.