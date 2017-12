Europa przed sylwestrem. Ogromne środki bezpieczeństwa w wielu miastach

Policja na koniach, patrole z karabinami maszynowymi i betonowe bariery – taki obraz noworocznej zabawy sylwestrowej zapowiada się w wielu europejskich stolicach. W Berlinie zaproponowano nawet specjalne sfery ochronne dla kobiet.

W niemieckich miastach będą obowiązywały wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Wprowadzają je lokalne władze w obawie przed ewentualnymi atakami imigrantów na kobiety. Pojawiają się nawet propozycje stworzenia specjalnych stref ochronnych dla kobiet.



W 2015 r. doszło do podobnych napadów na dużą skalę w Kolonii, Hamburgu, Berlinie i Stuttgarcie. Władze i większość znaczących mediów próbowały je początkowo przemilczeć. Prawdę ujawniono dopiero pod presją opinii publicznej.



Londyńska policja również wprowadza szczególne środki. Bezpieczeństwa mają pilnować m.in. patrole policyjne uzbrojone w karabiny maszynowe. Ponadto w wielu miejscach pojawią się punkty, na których kontrolowani będą uczestniczy zabawy.





źródło: tvp.info, IAR, interia.pl

We Francji ogromna liczba funkcjonariuszy zajmie się ochroną paryskiego sylwestra. Ok. 7,9 tys. policjantów i żołnierzy wyjdzie na ulice Paryża. Na Polach Elizejskich będzie panował całkowity zakaz spożywania alkoholu, a uczestnicy zabawy muszą liczyć się z koniecznością poddania się kontroli osobistej i przeszukania toreb. W całej Francji o bezpieczeństwo dbać będzie prawie 100 tys. policjantów.W Polsce strażacy apelują o ostrożność przy odpalaniu „fajerwerków”. Rok temu z tego powodu tylko w stolicy gaszono ok. 100 pożarów.