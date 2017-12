Akt oskarżenia w sprawie oszusta. Wśród poszkodowanych Robert Lewandowski

Wrocławska Prokuratura Okręgowa wysłała do sądu akt oskarżenia w sprawie zbiórki pieniędzy na rzecz rzekomo chorego dziecka. Poszkodowanych w tej sprawie jest blisko 6 tysięcy osób, w tym piłkarski reprezentant Polski Robert Lewandowski.

Sprawa oszustwa, którego miał się dopuścić Michał S., wyszła na jaw w lipcu. Zorganizował on zbiórkę za pośrednictwem internetowych portali na leczenie rzekomo chorego na nowotwór oczu Antosia. Pieniądze na fikcyjne na leczenie chłopca wpłaciło wiele znanych osób, w tym Anna i Robert Lewandowscy. Prokuratura ustaliła, że dziecko, którego dane podano w zbiórce internetowej, w rzeczywistości jest zdrowe, a jego rodzice nie zabiegali o pomoc.



Oszustowi udało się wyłudzić od ludzi blisko pół miliona złoty.



Część pieniędzy policja odzyskała podczas przeszukania w domu Michała S.. Z kolei 100 tys. zł na konta darczyńców zwrócił sam oszust.



Prokuratura właśnie wysłała do sądu akt oskarżenia. Podejrzany 23–letni Michał S. przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia.

Br> O wykryciu oszustwa, jako pierwsza, jeszcze w lipcu 2017 roku, poinformowała Fundacja Siepomaga, do której Michał S. również się zgłosił, jednak odmówiono mu rejestracji z powodu braku dokumentacji medycznej dziecka.

Gdy Fundacja zaczęła pisać o wyłudzeniu, Michał S. publicznie przeprosił i przyznał się. Magdalena Klaus, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, powiedziała, że śledztwo było bardzo żmudne. Udało się je dobrze poprowadzić tylko dzięki współpracy policji z całego kraju.– Wymagało ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych i przesłuchania w charakterze świadka kilku tysięcy osób (...) Akta sprawy liczą 129 tomów. Sama treść zarzutów przedstawionych Michałowi S. liczy około 200 stron – podała rzeczniczka. – Michał S. potwierdził, iż od samego początku zaplanował pozyskanie środków pieniężnych jedynie na własny cel. Oświadczył, iż zgromadzone środki wykorzystał do spłaty swoich zobowiązań finansowych – poinformowała prok. Klaus.Prokuratura podała, że S. promując fikcyjną akcję charytatywną wykorzystał swoje uprzednie kontakty ze znanymi aktorami i innymi celebrytami. Użyczali oni swojego wizerunku dla promocji zbiórki pieniędzy na rzecz dziecka.