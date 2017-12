Kolejny fake news „Faktu”

Tezy przedstawione w „Fakcie” dotyczące wylotu personelu zabezpieczającego wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie to kłamstwo – oświadczył wiceszef MON Bartosz Kownacki. Rzeczniczka MON zapewniła, że przy realizacji przelotu MON było w stałym kontakcie z Kancelarią Prezydenta i BBN.

Odnosząc się do tekstu pt. „Wojna o samolot. Szef MON blokował wizytę Dudy” opublikowanego w sobotę w „Fakcie” wiceszef MON Bartosz Kownacki napisał w sobotę na Twitterze, że przedstawione w gazecie „tezy dot. wylotu personelu zabezpieczającego wizytę Prezydenta RP @AndrzejDuda są kłamstwem, manipulacją, fake news”.

Przedstawione w #FAKT tezy dot. wylotu personelu zabezpieczajacego wizytę Prezydenta RP @AndrzejDuda są kłamstwem, manipulacją, fake news. Bezpieczeństwo lotu jest najważniejsze. Kupione za PO „nowoczesne”, ponad 40 letnie Herculesy symbolem modernizacji SZ RP za ich czasów. — Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) 30 grudnia 2017

„Fakt” opisał w sobotę wydarzenia związane z przygotowaniami do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie. – „Zabezpieczający wizytę oficerowie BOR nie mogli polecieć, bo MON +nie mogło+ znaleźć maszyny. A jak już ją znalazło, to w locie rozszczelniły się drzwi” – napisała gazeta.Według dziennika, 18 grudnia, w poniedziałek, miał odbyć się wylot tzw. grupy przygotowawczej oficerów BOR i pracowników BBN przed wizytą prezydenta w Kuwejcie. Jak podaje gazeta, do wylotu nie doszło z braku sprawnej maszyny. Wylot przeniesiono na następny dzień, już z Poznania, ale – jak twierdzi „Fakt” – transportowy Hercules został uziemiony „z powodu wycieku paliwa”, z kolei oba sprawne samoloty CASA „poleciały z szefem MON do Afganistanu”.Po naprawieniu Herculesa – podaje gazeta – początkowo Ministerstwo Obrony Narodowej nie wydawało zgody na wylot. „W końcu nastąpił wylot. Wtedy jednak, na wysokości ok. 5000 m, nastąpiło rozszczelnienie drzwi samolotu! Pilot związał je sznurkiem i zawrócił” – czytamy w artykule.Wiceminister Kownacki podkreślił w sobotę na Twitterze, że „bezpieczeństwo lotu jest najważniejsze" i dodał, że „kupione za PO „nowoczesne”, ponad 40-letnie Herculesy (są) symbolem modernizacji SZ RP za ich czasów”.