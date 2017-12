Żona prezydenta Poznania publicznie przeklinała. Teraz dostała wezwanie na policje

Joanna Jaśkowiak została wezwana na policje w związku z wpłynięciem zawiadomienia „od osoby fizycznej domagającej się ukarania za wulgaryzm w miejscu publicznym”. Policja w takim wypadku zobowiązana jest by wszcząć postępowanie. Poinformował o tym Andrzej Bartkowiak rzecznik prasowy policji w Poznaniu.

Ale przede wszystkim myśle, że wszystkie jak tu jesteśmy, jesteśmy po prostu wkur… - powiedziała na demonstracji 8 marca Joanna Jaśkowiak. Żona prezydenta poznania Jacka Jaśkowiaka jest z wykształcenia prawnikiem.



„Taką niespodziankę zafundował mi na odchodne Stary Rok - zostałam obwinioną z art. 141 kodeksu wykroczeń w związku z wystąpieniem w dniu 8 Marca na Strajku Kobiet. Ciąg dalszy nastąpi ...” – napisała na Facebooku publikując zdjęcie wezwania na policje. Do sprawy na Twitterze odniósł się też były dziennikarz TVP Krzysztof Leski. Stwierdził, że rutynowe działania policji to kompromitacja policji. Porównał też działania funkcjonariuszy do „metod z arsenału SB”

Kompromitujecie policję. To się zemści. — Krzysztof Leski (@kmleski) 29 grudnia 2017

Znakomicie możecie przeprowadzić postępowanie i stwierdzić absurdalność zarzutu bez wzywania "podejrzanej". Donosiciela przesłuchaliście?



Cóż, metody z arsenału SB. — Krzysztof Leski (@kmleski) 29 grudnia 2017

#wieszwiecej Polub nas