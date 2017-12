Ruszyła Narodowa Zimowa Wyprawa na K2. „To niczym lot w kosmos”

Ruszyła Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 - drugi co do wielkości szczyt Ziemi, na którym żaden człowiek nie stanął jeszcze zimą. 13 polskich himalaistów podejmie próbę zdobycia ośmiotysięcznika w Himalajach 10 stycznia. To już trzecia w historii polska próba zdobycia K2 zimą.