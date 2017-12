Luis Fonsi z hitem „Despacito" na Sylwestrze w Zakopanem!

Gwiazdą „Sylwestra Marzeń” będzie piosenkarz Luis Fonsi i jego utwór „Despacito”. Artysta wystąpi w Zakopanem kilka razy. Pierwszy raz niemal na samym początku zabawy. Wśród artystów będzie można zobaczyć również m.in. Margaret, Thomasa Andersa z Modern Talking, Limahla, Zenona Martyniuka, Michała Szpaka i Marylę Rodowicz.

Do najgorętszej imprezy zastał już tylko jeden dzień. „Sylwester Marzeń” rozpocznie się o godzinie 20.00 i potrwa wiele godzin.



Gwiazdą wieczoru będzie Luis Fonsi z przebojem „Despacito" na Sylwestrze w Zakopanem. TVP jako pierwsza zaprosiła tego wykonawcę do Polski.



Artysta wystąpi na scenie kilka razy. Pierwszy raz zaśpiewa niemal na samym początku.



„Despacito bije rekordy popularności. Do tej pory w serwisie YouTube przebój Luisa Fonsi miał na całym świecie ponad 4,5 miliarda odsłon.



To hit tego lata i bez wątpienia hit tegorocznego „Sylwestra Marzeń z Dwójką" w Zakopanem.



Luis Fonsi ma 39 lat i jest portorykańskim piosenkarzem i kompozytorem. Laureatem nagrody Latin Grammy. Międzynarodową sławę zdobył po wydaniu piosenki „Despacito”. Luis Fonsi jest ambasadorem Puerto Rico`s Tourism.



– Mamy 30 fantastycznych gwiazd. Od przebojów minionych lat – Limahla i zespołu Modern Talking po współczesnych artystów – podkreśla Konrad Smuga, reżyser imprezy.



Wśród tegorocznych artystów będzie można zobaczyć również „królową piosenki polskiej” Marylę Rodowicz. – Maryla znowu nas zaskoczy. Zaśpiewa dwa duety, co będzie dużym zaskoczeniem. Wystąpi również z zespołem z Macedonii. Całość będzie bardzo energetyzująca – podkreśla Smuga.



Samo wydarzenie odbędzie się w samym centrum miasta, na Równi Krupowej. – Z widokiem na piękne Tatry. Myślę, że lepszego miejsca nie ma, żeby tak sobie wymarzyć - patrzeć na Tatry, na piękną przyrodę i spędzać sylwestra z tak wspaniałymi gwiazdami – podkreśla burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula.



Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski przyznaje, że liczy na pobicie zeszłorocznego wyniku oglądalności. Wówczas koncert w Zakopanem obejrzało 5 mln widzów.



– Ten skład (...) gwarantuje, że to będzie najlepsza impreza, myślę, że jeszcze lepsza niż zeszłoroczna. Łączy różne gatunki muzyczne w rozsądnej proporcji, w taneczny sposób, dla wszystkich gustów naszych widzów, co jest bardzo ważne – mówił Jacek Kurski.

