„Wybory samorządowe to priorytet”. Zjednoczona Prawica wystartuje razem

– Na początku roku zawarte ma zostać porozumienie dotyczące tych wyborów w ramach Zjednoczonej Prawicy, a do 30 czerwca w każdej gminie odbędą się spotkania z mieszkańcami – mówi wiceprezes PiS Joachim Brudziński.

Porozumienie w sprawie wyborów samorządowych między PiS a Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i Porozumieniem Jarosława Gowina dotyczyć ma m.in. wspólnych kandydatów w największych miastach.



– Zostały złożone propozycje ze strony partii Gowina i Ziobry kierownictwu partii, w tej chwili pracujemy nad tym, będzie porozumienie na wzór tego porozumienia z 2014 roku dotyczące wyborów samorządowych i na pewno przedstawiciele tych partii będą na naszych listach kandydatami w wyborach do sejmików; będzie porozumienie co do wspólnych kandydatów w największych miastach – powiedział Brudziński. – Pójdziemy do tych wyborów jako Zjednoczona Prawica.



Dopytywany o to, kiedy można spodziewać się tego porozumienia, odpowiedział: – Na początku roku, być może jeszcze w styczniu.



Wiceprezes PiS, szef Komitetu Wykonawczego podkreślił, że tuż po wygranych w 2015 roku wyborach parlamentarnych PiS rozpoczęło przygotowania do wyborów samorządowych. – Stąd była decyzja o zmianach organizacyjnych w strukturze PiS, zostały powołane wojewódzkie zespoły samorządowe, które rozpoczęły prace przygotowujące partię do wyborów samorządowych – podkreślił.



– Wybory samorządowe to priorytet – powiedział Brudziński. Zgodnie z decyzją kierownictwa partii, wojewódzkie zespoły samorządowe są odpowiedzialne za przygotowanie struktur PiS do wyborów samorządowych. Szefowie zespołów mieli za zadanie opracować raporty otwarcia, które mają składać się na opracowanie strategii kampanii w wyborach do sejmiku wojewódzkiego.



Ponadto koordynatorzy okręgowi wraz z szefami obwodowych zespołów samorządowych zostali zobowiązani przez kierownictwo partii do zorganizowania spotkań z mieszkańcami na terenie każdej gminy danego okręgu sejmikowego w terminie do 30 czerwca 2018 roku. O takich spotkaniach mają być informowani wszyscy parlamentarzyści i samorządowcy z danego terenu.



– Absolutny nacisk kładziemy na prace na poziomie każdej gminy, gminami chcemy zapewnić sobie sukces w wyborach do rad powiatów, a przede wszystkim w wyborach do sejmików – podkreślił Brudziński.

