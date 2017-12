„Świat nie należy tylko do ludzi”. Miasta zmieniają plany na sylwestra

Sosnowiec, Białystok, Słupsk, Wrocław czy Zakopane postanowiły wsłuchać się w apele obrońców zwierząt i zrezygnowały w tym roku z pokazów sztucznych ogni w sylwestra. Zamiast tego witający Nowy Rok zobaczą na niebie lasery albo konfetti. – Myślę, że to wyjdzie wszystkim na zdrowie i apeluję do innych, żeby wzięli pod uwagę naszych czworonożnych przyjaciół – mówi Konrad Smuga, reżyser Sylwestra Marzeń z Dwójką, organizowanego w stolicy polskich Tatr.

Wybuch rac i petard o północy to nieodłączny element każdej zabawy sylwestrowej. Za zorganizowane, zwykle trwające kilka bądź kilkanaście minut pokazy odpowiadają władze miast, ale do tego dochodzą jeszcze fajerwerki odpalane na własną rękę przez tysiące mieszkańców. Efekt wizualny robi wrażenie, ale często nie zdajemy sobie sprawy, jaką w tym samym momencie krzywdę wyrządzamy naszym zwierzętom. W mieście najgorzej znoszą to psy, które wpadają w panikę i wystraszone potrafią uciec właścicielom z domów.



Wszystko po to, aby znaleźć miejsce, w którym mogłyby się ukryć i przeczekać najgorsze. Później często nie są w stanie znaleźć drogi powrotnej i trafiają do schronisk. – Coś w huku fajerwerków jest nienaturalnego i niepokojącego, dlatego zwierzęta autentycznie się go boją. Podobnie reagują w czasie burzy. Możliwe, że fajerwerki im ją przypominają, stąd tak specyficzne zachowanie – wyjaśnia dr Tadeusz Jakubowski, lekarz weterynarz. Zwierzęta mają przecież o wiele bardziej wyostrzony słuch niż ludzie i sam wybuch petard odczuwają jako fizyczny ból.

Sylwester to bardzo trudny czas dla zwierząt domowych, które boją się fajerwerków (fot. arch. PAP/Grzegorz Michałowski)

Rady dla właścicieli czworonogów



Najczęściej tego wieczoru psy zostają same w domu, co potęguje ich stres i jest największym błędem ze strony właścicieli. – Żeby nasze zwierzę za bardzo nie spanikowało w sylwestra, najlepiej przy nim być i otoczyć opieką – radzi Jakubowski. Jeśli nie możemy z nimi zostać, to powinniśmy stworzyć im maksymalnie komfortowe warunki, by jak najmniej odczuły to, co będzie się działo na zewnątrz. Najlepiej zamknąć je w takim pomieszczeniu, gdzie huk sztucznych ogni nie będzie bezpośrednio dochodził.



Dobrą praktyką jest również pozostawienie włączonej muzyki lub telewizora, które zagłuszą hałasy. Jeśli wiemy, że nasz pupil wyjątkowo źle znosi sylwestrową noc, to warto poradzić się weterynarza, czy i jakie leki uspokajające lub usypiające podać zwierzęciu. Dr Jakubowski stanowczo odradza stosowanie medykamentów przeznaczonych dla ludzi. Dużo lepiej sylwestra znoszą koty i to pomimo, że mają bardzo wrażliwy słuch. – Prawdopodobnie są bardziej wyczulone na szmery i ciche odgłosy, które pozwalają polować niż na hałas – tłumaczy weterynarz. Spłoszone zwierzęta mogą w trakcie ucieczki ulec śmiertelnemu wypadkowi (fot. pixabay/pcdazero)

Śmiertelne niebezpieczeństwo



Wcale nie lepiej sytuacja wygląda w przypadku dzikich zwierząt, które wówczas wybiegają na ulice ze swoich kryjówek i lasów. – Spłoszone zwierzęta, np. kozice mogą w trakcie panicznej ucieczki ulec śmiertelnemu wypadkowi. Inne, jak niedźwiedzie mogą zostać wybudzone z zimowego snu, co może być dla nich śmiertelnie niebezpieczne – wyjaśnia dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Komunikaty i plakaty rozwieszone w Zakopanem głoszą, „abyśmy nie byli egoistami, ponieważ świat nie należy tylko do nas, ludzi”.



Na ten apel pozytywnie odpowiedzieli organizatorzy Sylwestra Marzeń z Dwójką, organizowanego przez Telewizję Polską właśnie w stolicy polskich Tatr. – Jesteśmy w pobliżu Parku Narodowego, zwierzęta mają ciężką zimę, a nie chcemy im przeszkadzać. I tak będą miały dość ciężko, bo będziemy grali głośno, a to już byłoby za dużo – tłumaczy brak pokazu sztucznych ogni Konrad Smuga, reżyser imprezy w Zakopanem. Dodaje, że „będzie konfetti o północy”. – Myślę, że to wyjdzie wszystkim na zdrowie – przekonuje. (fot. PAP/Leszek Szymański)

Alternatywą zimne ognie



Przeciwnicy fajerwerków w sylwestrową noc wskazują, że materiały pirotechniczne pochłaniają ogromne kwoty z lokalnego budżetu, a przyjemność dla oka jest krótkotrwała. Do tego dochodzi jeszcze duża liczba nieszczęśliwych wypadków. Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty i idąc z duchem czasu już zeszłym roku nie zobaczyliśmy pokazu sztucznych ogni m.in. w Poznaniu, Krakowie czy Wrocławiu. W tym roku do miast niestosujących petard dołącza Białystok, gdzie zamiast fajerwerków będzie można obejrzeć pokaz laserów.



Inną alternatywą dla stresujących zwierzęta fajerwerków są zimne ognie. Są równie fotogeniczne, a powodują znacznie mniej szkód. Mogłyby więc zastąpić pokazy podwórkowe, które są równie szkodliwe co te miejskie. Warto więc zaprzestać dotychczasowej tradycji i stworzyć nową, tańszą, bezpieczniejszą i lepszą dla zwierząt.