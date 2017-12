Niezły rok dla dobrej zmiany [OPINIA]

Jeśli przypomnieć sobie, czym żyliśmy pod koniec 2016 roku, można odnieść wrażenie, że zatoczyliśmy koło. Jeśli jednak przeanalizować rzecz bardziej szczegółowo, zobaczymy, że z każdym okrążeniem oddalamy się od III RP, a przybliżamy do realizacji wyborczych obietnic PiS.

Przeciwnicy rządu będą odmawiać władzy demokratycznego mandatu do zbyt daleko idących zmian, zwolennicy zaś zapewne uznają, że choć sprawy poszły w dobrym kierunku, niektóre z nich ciągną się zbyt długo. I, o czym za chwilę, tkwi w tym pewne ryzyko dla Prawa i Sprawiedliwości.



Okres świąteczno-noworoczny na przełomie 2016 i 2017 roku przebiegał pod znakiem oporu, głównie klasy politycznej i środowisk prawniczych, przed zmianami w wymiarze sprawiedliwości, rozpoczętych od Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowym paliwem dla protestów było rzekome ograniczenie wolności mediów poprzez uregulowanie zasad pracy dziennikarzy w parlamencie.



Politycy opozycji Boże Narodzenie spędzili w gmachu Sejmu, ich zwolennicy – na ulicy. To tam na ziemi położył się Wojciech Diduszko, człowiek, który udając trupa uzyskał nieśmiertelność. To tam byliśmy świadkami słownych napaści na posłów partii rządzącej. Kilka dni później, tym razem podczas demonstracji, zaatakowano reportera TVP Info, powodując u niego utratę słuchu, za co nikt nigdy nie przeprosił i nie poniósł konsekwencji.

W gmachu parlamentu zobaczyć mogliśmy przepychających się i agresywnych posłów, czasem ruszając w pościg za nie chcącymi z nimi rozmawiać kolegami, czasem, pod nieobecność właścicieli, grzebiących w ich rzeczach. Posłanka Mucha na Twitterze dziękowała ludziom, spontanicznie przynoszącym parlamentarzystom termofory i śpiewała piosenki, zaś jej młodsi koledzy bawili się w telewizję internetową. Symbolem kulinarnym tych ekscesów stał się wigilijny pasztet posłanek Nowoczesnej.



Inny zaś rodzaj pasztetu zafundował sobie i posłance Schmidt Ryszard Petru, który wezwawszy innych do okupacji sejmu, z młodszą koleżanką ruszył na Maderę. Za romantyczną wycieczkę płacić musiał w ratach – najpierw tracąc zaufanie wyborców, później, po niecałym roku, przywództwo we własnej partii. Straty w życiu rodzinnym pomijam. Nim jednak się to stało, Petru zdążył jeszcze zapowiedzieć wniosek o samorozwiązanie Sejmu, który, jak wiemy, funkcjonuje jednak do dziś. Posłowie opozycji przez cały rok bez oporów korzystają z budżetu, uchwalonego według nich nielegalnie. W sądzie ponownie znalazła się sprawa, dotycząca, posiedzenia sejmu w sali kolumnowej, którą, zupełnie przypadkiem, prowadzi znany z niechęci do PiS sędzia Igor Tuleya.

I tak przeszliśmy płynnie do grudnia 2017 roku. Opozycja parlamentarna tym razem świętowała w domu i w mediach społecznościowych, gdzie między słowa życzeń wplatała czasem słowa ostrej krytyki sytuacji w Polsce.



Rok temu Platforma w okolicznościowym spocie straszyła „polskimi grudniami”, dziś już tylko ogólnoeuropejską (choć według reklamówki – spowodowaną przez rząd) drożyzną. Przed Sejmem wigilię spędziła wyraźnie mniejsza grupa osób, dla której zamiast pasztetu daniem głównym była tym razem Konstytucja RP. Pretensje do nieobecnych zgłosił redaktor Jacek Żakowski, zarzucając im większe zainteresowanie wigilijną kapustą, niż losami wymiaru sprawiedliwości. Okazję do rehabilitacji będą mieli w sylwestra, zapewne wybiorą jednak szykowanie napojów, sałatek, słodyczy, a może nawet, ku utrapieniu zwierząt domowych, fajerwerków.



Trybunał Konstytucyjny dawno już dla opozycji stracony, po drodze, choć nie bez oporów, przegłosowano reformę sądów i uzyskano dla niej aprobatę prezydenta. Protesty uliczne wygasły, choć oczywiście nie do końca, z powodu zmęczenia materiałem, lecz przede wszystkim chyba z racji kompromitacji wszystkich prawdziwych lub tylko aspirujących liderów.

Mateusza Kijowskiego zastąpił Krzysztof Łoziński, który ze swoim wizerunkiem osoby nijakiej postanowił właśnie zerwać mocnymi wypowiedziami o polskim chamie. Dokładnie w tym samym duchu, w jakim utrzymane były wystąpienia i teksty programowe, które w roku 2015 pozbawiły elity III RP władzy. Stara pedagogika wstydu, która przestała się sprawdzać w chwili, gdy media społecznościowe stały się równym telewizji i prasie miejscem kształtowania postaw. Łoziński, obrażający rzekomego „chama” kontynuuje przegraną walkę Adama Michnika z „gówniarzami”, którym miano Polski nie oddać – a którzy sami sobie tę Polskę wzięli, bez oglądania się na nagle odarte z dogmatu nieomylności autorytety moralne.



A przecież wcześniej to właśnie najdoskonalsza polityczna ekspozytura tego środowiska, Platforma Obywatelska, kreowała się na swojaków, stadionowych bywalców, chłopaków z podwórka. W 2007 roku, gdy wywalczyła sobie władzę na pełne dwie kadencje, nie obrażała się na społeczeństwo, a prz3ciwnie, obiecywała miraż współuczestnictwa w gronie elity, Europejczyków, intelektualistów.

Kolejni liderzy opozycji pozaparlamentarnej, w rodzaju Pawła Kasprzaka z Obywateli RP czy pułkownika Mazguły uciekają w przemoc lub rojenia o przemocy, ta jednak przyciąga jedynie fanatyków, odstraszając zwykłych ludzi, nawet tych, którzy nie są zadowoleni z kierunku zmian i podzielają obawy krytyków dzisiejszej władzy. Wciąż też ciągną się za nimi historie z PRL, lub bieżące problemy z prawem.



W parlamencie swoją pozycję zachował Grzegorz Schetyna, nie mając jednak żadnego nowego pomysłu na poszerzenie elektoratu. Ryszard Petru przegrał w swojej partii, zaś Władysław Kosiniak-Kamysz partią kieruje tak, by, mocno stojąc w opozycji, przypadkiem nie spalić mostów, wiodących do ewentualnych porozumień z PiS. Do Sejmu w kolejnym rozdaniu wrócić może lewica, zapewne jednak odbędzie się to kosztem którejś z mniejszych partii dzisiejszej opozycji.



Jest wreszcie Paweł Kukiz, stojący na czele słabnącego klubu, który utracił już większość rozpoznawalnych nazwisk. Ponieważ jednak większość poparcia w wyborach, najpierw prezydenckich, później parlamentarnych, Kukiz zdobył jako solista, bardzo dobrymi występami w debatach telewizyjnych, być może problemy te nie przełożą się na słabszy wynik w 2019 roku.

Dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości odchodzący rok był na pewno bardziej udany, choć nie można zapominać o nerwach, jakie zafundowali im najpierw Andrzej Duda, później zaś kierownictwo PiS. Prezydenckie weta i przeciągnięta w czasie (nieskończona – nie zapominajmy!) rekonstrukcja rządu wystawiła ich cierpliwość na trudną próbę. I stało się to w chwili, gdy rosnące wskaźniki gospodarcze towarzyszyły wznoszącym się wykresom popularności obu ośrodków władzy. Prezydent dostał kolejny kredyt zaufania, premier Morawiecki również, a premier Szydło została zagospodarowana w najlepszy z możliwych i przekonujący dla jej sympatyków sposób.



Równocześnie wciąż trwają, tak bardzo oczekiwane przez elektorat, lecz także inne środowiska, niezadowolone z rządów PO, rozliczenia. Komisja Amber Gold prowadzi żmudną pracę, odsłaniając kolejne patologie państwa rządzonego przez Donalda Tuska. Komisja Weryfikacyjna działa krócej i bardziej spektakularnie, realizując wartości, które zawsze towarzyszyły partii Jarosława Kaczyńskiego – naprawia krzywdy i przywraca wiarę w równość wobec prawa, tak nadwyrężoną przez władze, urzędy i sądy III RP.

Powraca wreszcie sprawa afery hazardowej, do tego zaś pomału, lecz konsekwentnie, służby docierają do skorumpowanych polityków i działaczy samorządowych, którzy nie mogą znać dnia, ani godziny. Choć w swoim czasie Donald Tusk zapowiadał brak litości dla korupcji we własnych szeregach, dziś jego koledzy partyjni murem stają za kolejnymi działaczami, skonfliktowanymi z prawem, zaś wszelkie zarzuty traktują wyłącznie jako działania polityczne. Tym samym potwierdzają społeczne przeczucie o zepsuciu tej części klasy politycznej.



Trzeba jednak pamiętać, że wyjaśniania spraw nie można przeciągnąć ponad miarę, by nie oswoić z nimi ludzi, których na dłuższą metę zmęczyć można każdym tematem. Rok 2018 powinien przynieść rozstrzygające wyjaśnienia i decyzje w sprawach platformerskich afer, zaś działanie komisji Patryka Jakiego winno, w miarę możliwości, traktowane być jako wzorzec prac.

Jednak rok przedstawia się dobrze również tam, gdzie decydują cyfry. Po chwilowych wątpliwościach poprawiły się polskie ratingi, tym samym schodząc z widoku nieprzychylnych PiS mediów. Dobrze wyglądają wskaźniki ekonomiczne i finansowe, wzrasta płaca minimalna, znika ubóstwo wśród dzieci, zaś rok kończymy z rekordowym PKB.



Poza dobrymi wynikami gospodarczymi mamy też niezłe relacje z Ameryką i wojska NATO, po raz pierwszy fizycznie strzegące naszego terytorium. Mamy też UE i artykuł 7, który może być dla nas zagrożeniem, lub szansą na zdobycie nowych europejskich sojuszników, nie wpłynie jednak raczej negatywnie na poparcie społeczne dla zmian.



Wydaje się więc, że dla rządu trwa dobry czas, zwłaszcza, że opozycja nie może już, jak 10 lat temu, odebrać PiS władzy, odwołując się do aspiracji modernizacyjnych. W zamian zostają anegdotki Łozińskiego o „chamach”, tylko czy przekonają one tychże „chamów”, by w kolejnych wyborach zmienili władzę?