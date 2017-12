Kierowca oskarżony o spowodowanie zderzenia Pendolino z autobusem. Cudem nikomu nic się stało

243 osoby mogły zginąć, ponieważ Jacek Z., kierowca autobusu wiozącego pasażerów na lotnisko w Modlinie, zignorował sygnały ostrzegawcze i utknął na przejeździe kolejowym między szlabanami. W akcie desperacji mężczyzna machał do maszynisty, a potem próbował wyłamać jeden ze szlabanów. Pendolino uderzyło na szczęście tylko w tył autobusu. Prokuratura oskarżyła Jacka Z. o „nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, przy przyjęciu umyślnego naruszania przepisów ruchu drogowego”.

Do kolizji doszło 26 września br. na przejeździe kolejowo-drogowym Modlin około godz. 18: 10. Pociąg Pendolino jadący z Gdyni Głównej do Bielska-Białej zahaczył o tył autobusu wiozącego pasażerów na lotnisko w Modlinie. Uszkodzone zostały dość poważnie przód Pendolino oraz tył autobusu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przerwa w ruchu trwała około 45 minut.

Kilka centymetrów od katastrofy



Na nagraniu z monitoringu widać totalną beztroskę kierowcy autobusu. Mężczyzna wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału ostrzegającego o nadjeżdżającym pociągu. Kierowca nie zdążył jednak wyjechać z pułapki, w jakiej się znalazł pomiędzy szlabanami. Zdesperowany mężczyzna wyskoczył z pojazdu i próbował zwrócić uwagę maszynisty, gwałtownym machaniem. Gdy to nie dało rezultatów, chciał wyłamać szlaban znajdujący się przed autobusem. W tym czasie z pojazdu wyskoczyli pasażerowie. Chwilę później pociąg uderzył w znajdujący się na torach tył autobusu.



Kierowca usłyszał zarzut „nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przy przyjęciu umyślnego naruszania przepisów ruchu drogowego”. Przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę. Jako kierowca autobusu pracował dopiero od trzech tygodni.



– Przestępstwo zarzucane oskarżonemu polegało na wjeździe autobusem, w którym znajdowało się 47 pasażerów, na przejazd kolejowy pomimo nadawanego sygnału świetlnego zabraniającego pojazdom wjazdu na przejazd i ostrzegającego o zbliżającym się pociągu, co doprowadziło do zderzenia z pociągiem Pendolino relacji Gdynia Główna – Bielsko Biała, w którym znajdowało się 196 pasażerów.



Jackowi Z. grozi do 5 lat więzienia.