Zabił swoją dziewczynę trzydziestoma ciosami nożem. Sąd skazał go „tylko” na 15 lat więzienia

Z zazdrości, że jego partnerka „źle się prowadzi” chwycił za nóż i z furią zaczął zadawać ciosy po całym ciele. W sumie zadał 23-letniej Paulinie L. trzydzieści uderzeń i uciekł. Przed sądem tłumaczył się, że wpadł w morderczy szał i nie planował wcześniej zabójstwa. Możliwe, że właśnie dlatego sąd skazał 43-letniego Artura P. na 15 lat więzienia, zamiast dożywocia, o co wnosił prokurator.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że prokuratura złoży apelację od tego wyroku, gdy tylko otrzyma jego pisemne uzasadnienie. Prokuratura chciała dla Artura P. dożywocia.



– Owszem był pijany i dowiedział się o swojej partnerce szokujących rzeczy, ale to nie usprawiedliwia tak brutalnego morderstwa. Zdawał ciosy z bardzo dużą siłą. Kilka razy przebił ciało Pauliny na wylot. Ponadto przed kilkoma laty został skazany cztery lata więzienia za znęcanie się i gwałt. Naszym zdaniem dożywocie byłoby sprawiedliwą karą – mówi portalowi tvp.info jeden ze śledczych.



Wydając wyrok sąd wziął pod uwagę przyznanie się Artura P. do zbrodni i złożenie obszernych wyjaśnień. Ale także to, że w chwili zbrodni miał ograniczoną poczytalność. Dlatego wyrok można uznać za „łagodny”.

Miłość aż po grób



Artur P. i Paulina L. mieszkali razem w wynajętym mieszkaniu w jednym z domów przy ul. Lisiej na Targówku. Z relacji świadków wynika, że był to burzliwy związek, bo oboje potrafili wywołać ogromną awanturę np. z racji podejrzewania partnera o romans.



W nocy 18 grudnia oboje znów zaczęli się kłócić. Poszło o prowadzenie się Pauliny. Szczegółów nie możemy jednak podać, ze względu na dobro rodziny zamordowanej. Pewne jest, że Artur P. zaatakował nagle partnerkę i zaczął ją dźgać nożem po całym ciele. Kobieta miała zmasakrowaną klatkę piersiową i brzuch oraz poranione ręce i nogi.



Artur P. uciekł z mieszkania. Niedługo potem właścicielka domu odnalazła zmasakrowane ciało Pauliny L. Policjanci od razu podejrzewali, że za zbrodnią stoi Artur P., tym bardziej, że zniknął on bez śladu. Jednak trzy tygodnie po zbrodni funkcjonariusze namierzyli zbiega. Ukrywał się w jednym pustostanów na Mokotowie. Sąd aresztował go tymczasowo na trzy miesiące.