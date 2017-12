UNESCO bez Izraela. Opuści organizację 1 stycznia 2019 r.

Izrael zawiadomił w piątek dyrektor generalną UNESCO Audrey Azoulay, że przestanie być członkiem tej organizacji z dniem 1 stycznia 2019 roku, jak to już zakomunikował w październiku jednocześnie z USA. Oba kraje oskarżają UNESCO o antyizraelską postawę.

UNESCO bez Stanów Zjednoczonych. Izrael zadowolony Stany Zjednoczone wycofują się z UNESCO. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym tłumaczy tę decyzję uprzedzeniami organizacji... zobacz więcej

Azoulay oświadczyła w komunikacie, że „głęboko ubolewa” z powodu takiego rozwoju wydarzeń, jest bowiem przekonana, że „to wewnątrz UNESCO i nie poza tą organizacją państwa mają lepsze warunki działania na rzecz przezwyciężenia rozbieżności” w dziedzinach, które leżą w ich kompetencjach.



Przypomniała, że przezwyciężaniu nieporozumień służą głosowania z udziałem państw członkowskich. Nade wszystko jednak „pełne zaangażowanie w działalność UNESCO pozwala na kontynuowanie dialogu, współpracy i sojuszy, które dziś są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek”.



Dyrektor generalna UNESCO podkreśliła, że obejmując 13 października obecne obowiązki „zobowiązała się umacniać ten dialog”.

#wieszwiecej Polub nas

UNESCO i tendencje antyizraelskie



W przeddzień wyboru pani Azoulay Stany Zjednoczone zakomunikowały, że wycofują się z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, która wymaga refom, ponieważ dominują w niej – ich zdaniem – tendencje antyizraelskie.



Zaledwie parę godzin później premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jego kraj pójdzie tą samą drogą, ponieważ, jak mu się wydaje, UNESCO „przekształciła się w teatr absurdu i zamiast dbać o historię, wypacza ją”. Była to przede wszystkim aluzja do pewnych uchwał przegłosowanych przez kraje członkowskie. Izrael uznał je za próbę rozłączenia historii Żydów i historii Ziemi Świętej.



Decyzja USA o wystąpieniu z UNESCO wejdzie w życie z początkiem 2019 roku.